Un vigués al mando del COB

La LEB Oro no era un secreto para él. El vigués Martín Rodríguez (20 años, 1.82) ya debutó hace dos cursos en la categoría. Sin embargo, el duelo del pasado viernes ante Oviedo fue su confirmación como miembro de pleno derecho de la primera plantilla ourensana. Y además, en el Pazo dos Deportes Paco Paz, ante sus aficionados. "Fue diferente. Sé que tengo un mayor nivel de responsabilidad este año. Ya no soy un jugador del filial que sube con el primer equipo. Ahora lo que tengo que hacer es aportar lo máximo posible y ayudar al equipo en todo lo que pueda", afirma el jugador considerado por la afición como canterano tras llegar procedente del Novobasket Vigo en el verano de 2014.

El viernes le tocó hacerlo. En la derrota contra el equipo asturiano, Martín estuvo algo más de 17 minutos sobre el parquet, en los que aportó 7 puntos, 4 rebotes y 2 robos de balón, confirmando las buenas maneras que demostró durante la Copa Galicia las semanas previas: "Sinceramente, no contaba con jugar tantos minutos. Tal y como se dio el partido, me tocó salir durante todo ese tiempo y aprovecharlo al máximo. Una pena que finalmente no sirviera para ganar el partido".

Y es que el resultado colectivo condicionó la sensación personal con la que se marchó el joven base vigués del Pazo la noche del viernes: "Dejando a un lado que la derrota es lo que más cuenta, estoy contento con mi actuación, pero sé que todavía hay muchas cosas que trabajar y mejorar, y es lo que estoy preparando". El esfuerzo de Martín Rodríguez no pasó desapercibido para los aficionados locales. Por eso, cuando fue sustituido, lo despidieron con una sonora ovación. "Es un gesto bonito y que agradezco mucho. Además, coincidió en un momento en el que estaba exhausto, ya no podía más después del esfuerzo y la intensidad del partido, y lo valoro ", afirma el baloncestista.

Martín Rodríguez sabe que es el jugador de cantera referente en estos momentos para los deportistas de las categorías inferiores y también para el socio, que tiene ganas de ver a jugadores 'de la casa' tener un papel relevante en el COB: "Lo que está claro es que con trabajo y con dedicación, tomándote en serio todos los detalles, la cosa da sus frutos y se puede llegar a formar parte del primer equipo".

Ganas de desquitarse

Cuanto antes se equilibre el balance de victorias y derrotas, mejor. Ese es el sentimiento que impera en el COB. Saben que para lograrlo tienen que mostrarse más sólidos durante más minutos. "El partido del viernes no nos dejó buenas sensaciones. Creo que perdimos porque cometimos un montón de errores tontos que se pudieron evitar. Aunque por otro lado, creo que hicimos bastantes cosas bien, que son las que nos tienen que servir. Esta semana lo que toca es corregir esos fallos y que no se repitan en el partido ante el Prat" señala Martín.

Caras nuevas y pretemporada. Dos ingredientes que para el director de juego del COB aún no terminaron de cuajar en el equipo ourensano. "La primera jornada siempre es diferente, porque los equipos están aún en fase de acoplamiento. Sí es cierto que a nosotros se nos vio un poco más verdes que a Oviedo durante más fases del partido. Toca pulir esas cosas e ir mejorando semana a semana y ganando partidos, lo que nos dará mayor confianza", indicó.

Por ello, en la segunda sesión de trabajo de ayer, el técnico Gonzalo García inistía mucho en el juego cinco contra cinco, con continuas correcciones a los suyos. "Vamos a jugar contra el Prat para intentar recuperar fuera lo que se escapó en casa. Sabemos que es un rival complicado, como se vio esta jornada en la que fueron capaces de ganarle al Barcelona B. Tienen buenos jugadores, pero nosotros tenemos que intentar hacer las cosas mejor que en el estreno y sacar el partido adelante", señala el base vigués.

Un Martín Rodríguez al que se le vio especialmente acertado desde el perímetro en la sesión, mientras compartía trabajo, cara a cara, con el otro base de los ourensanos, el canario Christian Díaz, con el que tiene una buena relación al igual que con el resto del plantel: "Es algo espectacular. El ambiente en el vestuario es muy bueno y estoy encantado con eso. Además de la jornada de convivencia que tuvimos con directivos y medios de comunicación, entre nosotros organizamos comidas, quedamos para jugar unos 'Fifas' o para dar una vuelta. Es un clima muy positivo, algo que ayuda después en la pista. Un grupo de gente encantadora".

Igual que el anterior en el que estaba. El equipo filial de COB, de la Liga EBA, que este año dejó atras para dar un paso adelante en su carrera deportiva. A pesar de ello, estará muy pendiente de lo que hagan sus antiguos compañeros, que están a las puertas de su estreno. "Sí, claro que miraré cómo les va este año. Empiezan esta semana contra el Villa de Mieres, aunque me tocará estar en Barcelona con el equipo y no podré verles debutar esta semana", lamenta.

Pero lo hará como espectador, porque sobre el parquet le tocará estar con el primer equipo y asumir su nuevo rol, con más responsabilidad y el reto por delante de consolidarse en la segunda categoría del baloncesto español.n