El vigués Antonio Serrat fue el mejor en el Triatlón do Miño

n n n El prometedor triatleta vigués Antonio Serrat cumplió los pronósticos y se impuso ayer en el Triatlón do Miño, segunda prueba del circuito gallego y clasificatoria para el Campeonato Gallego. La venezolana afincada en Pontevedra Joselyn Brea logró la victoria en la categoría femenina.

Serrat (Tri-Penta Terras de Lugo) partía como el favorito y no tuvo problemas para hacerse con el triunfo. El triatlón se disputó sobre la distancia sprint –750 metros de natación, 19,5 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie– y el vigués salió segundo del agua, tras Carlos Brión (Natación Riveira). En el tramo ciclista se colocó primero y acabó ganando con solvencia y un tiempo de 59:55. Su compañero de club Iago Lorenzo fue segundo y Alejandro Álvarez (Cidade de Lugo), tercero.

En categoría femenina, Joselyn Brea (Tri-Penta Terras de Lugo) se hizo con el triunfo después de dejar atrás en la última vuelta del sector de carrera a pie a Sharon Belén García (Cidade de Lugo). Tercera fue Esther Rodríguez (Cidade de Lugo) y cuarta la pequeña de las Brea, Edymar, que completó una gran remontada tras un mal arranque y fue la más rápida tanto en el sector ciclista como en la carrera.

Por lo demás, el Triatlón do Miño deparó los triunfos de Delfina Orlandini y Juan Santiago en categoría cadete, de Sharon Belén García y Marcos Ruiz en júnior y de los veteranos Aída García, Laura López, Ramón López y Federico Scarabino.n