El Vigo Rugby visita al Oviedo, rival directo

nnn El Kaleido Universidade de Vigo Rugby Club viaja hoy a Asturias para enfrentarse, a partir de las 17:00 horas, al Oviedo RC. Ambos equipos afrontan el partido con tres victorias y dos derrotas en su haber después de cinco jornadas, por lo que se espera un duelo igualado que previsiblemente se decidirá por pequeños detalles.

El Vigo Rugby viene de perder en casa ante el Uribealdea, que encarriló su victoria en As Lagoas con un 0-21 en la primera parte que el Kaleido no pudo remontar en la segunda (10-21). El equipo de Norm Maxwell tratará de evitar un inicio de partido como el del domingo pasado ante un Oviedo que, por el contrario, viene de ganar al Bera Bera.

Maxwell no podrá contar para el choque de hoy con el medio melé David Riveiro y los segundas líneas Carlos López y Marcos Vicente debido a cuestiones laborales.

El técnico neozelandés ha convocado a Jesús Moure, Vicente Prieto, Marcos Muñiz, Víctor Salgado, Javier Abadía, Antón Díaz, Maka Tatafu, Alexandre Pérez, Fernando Filgueira, Ignacio Villegas, Agustín Bargiela y Juan Ignacio Giordano en la delantera y, en la línea de tres cuartos, a Alberto Silla, Santiago Gutiérrez, Álvaro Caride, Adolfo Uruburu, Valentín Gutiérrez, Carlos de Cabo, Mauro Montenegro y Víctor Moral.n