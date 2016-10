Vigo evoca la vida y obra de un pionero

El primer Memorial Pablo Beiro, desde este año apellido del Trofeo Cidade de Vigo de baloncesto en silla de ruedas, se celebró ayer en el pabellón de Bouzas como un sentido homenaje al que fue fundador y presidente del Amfiv, además de jugador internacional de básket en silla, fallecido en febrero del año pasado a los 52 años de edad.

El evento reunió en el recinto que lleva también el nombre de Pablo Beiro a varios centenares de personas, entre los que se encontraban familiares y amigos, pero también autoridades de diferentes colores políticos, dirigentes, jugadores y técnicos del Amfiv y de otros clubes de la ciudad, y aficionados al baloncesto en silla, que disfrutaron de dos partidos de exhibición y del Trofeo Concello Cidade de Vigo, que enfrentó al primer equipo vigués con el Fundación Grupo Norte de Valladolid.

La jornada comenzó a las once de la mañana con un encuentro de exhibición en el que participaron los dieciséis componentes del equipo filial, MasVisión Amfiv B, entre los que se encuentran exjugadores de la primera plantilla y otros que siguen colaborando con el primer equipo, como Alberto Abalde, Santi Comesaña o Vicky Alonso, así como el tenista en silla paralímpico Martín de la Puente.

A continuación, saltaron a la pista los jugadores del Celta Zorka de baloncesto femenino y el Seis do Nadal, entre ellos las célticas Laura Alonso, Candela Hermida, Kristina Arsenic y Daisy Alaeze, que mostraron sus habilidades en el básket desde una silla de ruedas.

Tras estos aperitivos, el Amfiv presentó todas sus secciones. Uno por uno fueron ocupando el centro de la cancha los jugadores del primer equipo en medio de la ovación del público, la mayor de ellas para el internacional vigués Agustín Alejos, medalla de plata con la selección española en los Juegos de Río.

El club vigués presentó también al equipo filial y a los alumnos de las escuelas deportivas de baloncesto en silla y natación, además de a los voluntarios que colaboran con la entidad.

Pero los momentos más emotivos se vivieron con la entrega de obsequios a los familiares de Pablo Beiro y en la intervención del actual presidente del Amfiv, y sobrino del homenajeado, José Antonio 'Chechu' Beiro, que tuvo que parar varias veces durante su discurso por la emoción y recibió el apoyo de los directivos José Carlos González y Manuel Veiga.

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, definió a Pablo Beiro como "un luchador incansable y un extraordinario dirigente". "Fue un adelantado a los tiempos, un pionero. Hoy estaría feliz viendo aquí a deportistas que han representado a España en los Juegos de Río, como Martín de la Puente, Chano Rodríguez o Agustín Alejos. Y otra de sus grandes contribuciones fue que nos marcó el camino a las instituciones para apostar por un deporte más inclusivo e igualitario", añadió.

Por su parte, el alcalde Vigo, Abel Caballero, recordó que "conocí a Pablo cuando fue concejal y mi primer contacto con él fue para decirle que teníamos que hacer accesible la zona de su despacho. Él me dijo que no, que lo que había que hacer accesible era el Concello a todo el mundo". Para Caballero, "él solo fue una institución en esta ciudad".

En el acto intervino también la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que destacó que "Pablo Beiro es una de esas personas que hacen que Vigo sea una gran ciudad".

No fueron las únicas autoridades que se acercaron al pabellón de Bouzas, por donde pasaron representantes del PP de Vigo, como Elena Muñoz o José Manuel Figueroa; el concejal de Deportes, Manel Fernández; Javier Rico, de la Fundación Deporte Galego; o Daniel Benavides, jefe del Servicio de Deportes de Pontevedra de la Xunta.

Tampoco faltaron el presidente de la Federación Galega de Deporte Adaptado, Marcos Casal; el presidente del Club Voleibol Vigo, Guillermo Touza; representantes del Celta Zorka, entre ellos la entrenadora, Cristina Cantero, y el director general, Carlos Colinas; y el técnico del Seis do Nadal, Sergio González. Todos ellos guardaron el respetuoso minuto de silencio que precedió al partido entre el Amfiv y el Fundación Grupo Norte. n