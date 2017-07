Vigo envía a 55 deportistas a los Xogos do Eixo Atlántico

nnn Un total de 55 deportistas de las modalidades de gimnasia rítmica, baloncesto masculino y voleibol femenino del programa municipal de escuelas deportivas de Vigo competirán en los Xogos del Eixo Atlántico, que se desarrollan esta semana, desde hoy hasta el próximo domingo.

Deportistas del Maniotas, Xuvenil de Teis, del Celta Zorka, del Baloncesto Seis do Nadal y del Octavio, Lavadores, Carballal y Seis do Nadal acuden a la cita de Lugo, Sarria y Monforte, con otros 1.800 jóvenes valores de localidades de Galicia y el norte de Portugal.

El pasado viernes, el concejal de Deportes, Manel Fernández, estuvo en el pabellón de As Travesas con los deportistas, que se encuentran desde ayer en las sedes de la competición, para desearles suerte en esta competición.

El Xuvenil de Teis se mide a Braga, Famaliçao, Vila Nova de Gaia y Pontevedra; en balonmano los vigueses se enfrentan a Gaia, Lugo, Oporto, Maia y Matosinhos, mientras que en baloncesto jugará contra O Barco, Gaia y Maia.

Una oportunidad para mejorar la capacidad competitiva y también vivir unos días de convivencia con sus compañeros.n