Vigo, en la élite continental

Los gimnastas del Flic Flac vigués Alexandre Sierra y Sandra Pintor finalizaron en la sexta posición en la final de parejas mixtas juveniles del Campeonato de Europa por edades de gimnasia acrobática, celebrado hasta ayer en la localidad polaca de Rzeszow. Los representantes del club vigués lograron un resultado histórico que llega acompañado de la octava plaza lograda en la clasificación de Javier Novo y Paula González, que no pudieron acceder a la pelea por las medallas porque la normativa impedía que pasaran a la final dos representantes de la misma selección.

Las medallas eran un objetivo inalcanzable. Meter a una pareja en la final era el objetivo con el que viajó a Polonia el Flic Flac y no sólo lo consiguió, sino que además Alexandre Sierra y Sandra Pintor consiguieron superar a otros dos países en la pelea por las medallas y se quedaron a sólo dos décimas de los quintos, la pareja de Georgia.

El oro fue para Rusia, con una puntuación de 27.650, mientras que Polonia y Gran Bretaña compartieron la segunda posición al empatar a 27.200 puntos. Israel fue cuarta con 26.750, Georgia sumó 26.000 y la pareja viguesa, 25.850. Alemania (25.550) y Austria (24.850) completaron la final de parejas mixtas juveniles.

"Las medallas estaban imposibles, lo mejor que podíamos hacer, en mi opinión, era ser sextos o, con suerte, quintos. Ser sextos es una pasada, competimos contra equipos con más de cincuenta años de tradición acrobática, equipos que disponen de centros de alto rendimiento para entrenar, técnicos que fueron medallistas mundiales como gimnastas... Me quedo con que nos acercamos a las medallas en las mejores y más difíciles competiciones del mundo", valora el entrenador del Flic Flac, Jorge Méndez.

Por otro lado, el técnico vigués agradeció "el apoyo del Concello, permitiéndonos instalar un practicable en la Etea" y avanzó que tratará con los responsables municipales la posibilidad de organizar el Campeonato de España de 2018.n