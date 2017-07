Vigo Battle of Teams reúne a 500 personas

Medio millar de deportistas competirán este fin de semana en Samil en la Vigo Battle of Teams, competición de crossfit que cumple su tercera edición y que reunirá a deportistas de diferentes puntos de España, así como de Portugal, Andorra y Francia.

El complejo deportivo de Samil y el propio arenal vigués serán los escenarios en los que discurrirá la competición entre el viernes y el domingo. El primer día habrá dos pruebas, a las 16:00 y a las 18:00, el sábado los deportistas estarán nadando ya a las ocho de la mañana y a partir de las 12:30 continuará la competición en las instalaciones deportivas. El domingo se disputarán las finales, previstas para las 9:00 y las 12:30 horas.

Cien equipos y unos 500 deportistas competirán en la Vigo Battle of Teams después de haberse clasificado tras una fase previa en la que participaron 1.250 personas. Samil congregará a 20 equipos de categoría Intro, 30 de Pro, 30 de Élite y 20 de Máster. Esto es, el doble de categorías del verano pasado y con la novedad de las categorías de iniciación (Intro) y veteranos (Máster).

El crecimiento del evento ha sido notable desde su puesta en marcha. En 2015 reunió a 188 atletas, el año pasado a 300 y ahora habrá medio millar de participantes en Samil. "Crecemos exponencialmente y no hay un campeonato de crossfit que se atreva con tantos participantes", destacó Gustavo Veloso, principal impulsor del evento, que participó ayer en la presentación del mismo en el Concello de Vigo. Junto a él estuvieron el concejal de Deportes, Manel Fernández, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se mostró ambicioso con respecto al futuro de la prueba. "Es la más importante de España y queremos que sea una referencia en Europa", apuntó el alcalde, que destacó la belleza del entorno, igual que el propio Veloso. "Las instalaciones son espectaculares, con las Cíes como telón de fondo", dijo.