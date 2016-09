El Celta se acostumbró a ganar el curso pasado. Atravesó un mal momento mediada la campaña, entre enero y febrero, cuando enlazó cinco partidos seguidos sin conocer la victoria (tres de Liga y dos de Copa), pero en el resto de la temporada nunca encadenó más de dos encuentros sin vencer. Ese mal momento ha llegado esta vez en los albores del campeonato y el equipo de Eduardo Berizzo quiere recuperar cuanto antes la vieja costumbre de ganar. No ha conseguido hacerlo en ninguno de sus cinco primeros partidos de la nueva campaña (cuatro de Liga y uno de Liga Europa) y ansía romper esa mala dinámica esta tarde noche en Balaídos ante un Sporting de Gijón que comenzó con buen pie el campeonato pero llega a Vigo dolido por el 5-0 encajado el fin de semana pasado ante el Atlético.

Las declaraciones realizadas por los entrenadores de uno y otro equipo antes del duelo de hoy no son un reflejo de su clasificación. El Sporting está cómodamente situado en la zona media alta de la tabla con 7 puntos, sólo dos menos que el Barcelona, segundo. Sin embargo, el 5-0 encajado ante el Atlético ha dolido mucho en el seno del conjunto gijonés. "No se puede olvidar lo que pasó el sábado, es algo que no se puede repetir", destacó Abelardo este lunes recordando un encuentro ya sentenciado a los 5 minutos, cuando los madrileños ganaban por 2-0.

Por el contrario, en el Celta, penúltimo tras protagonizar uno de los peores inicios de Liga de toda su historia, el discurso de su entrenador está cargado de optimismo. "Veo síntomas de energía positiva en los diez últimos días", afirma Berizzo tras los empates sumados ante el Standard de Lieja y el Osasuna, partido este último en el que su equipo mereció hacerse con los tres puntos en juego. El fútbol del Celta fue bueno en Pamplona y a eso se agarra un equipo que, sin embargo, necesita ganar cuanto antes para corroborar esas buenas sensaciones y, de paso, salir de la zona de descenso.

Con este objetivo, el 'Toto' Berizzo no realizará excesivos cambios en su alineación. Le gustó el rendimiento de los suyos en Pamplona y apostará por un once similar ante el Sporting. Sergio seguirá en la portería y en defensa la novedad puede ser Sergi Gómez. La incógnita es si sustituirá a uno de los centrales o a Jonny, en cuyo caso el encargado de ejercer de lateral izquierdo sería Roncaglia.

Por delante, Berizzo recupera a Marcelo Díaz, que recibió el lunes el alta médica. Sin embargo, el internacional chileno no será titular. El 'Toto' no quiere arriesgar. Como mucho, tendrá minutos en la segunda parte. Radoja, Wass y Pablo Hernández serán titulares si el técnico decide jugar con un 4-3-3, en cuyo caso Bongonda, Pione Sisto, Rossi, Guidetti y Iago Aspas pugnarán por tres puestos en la zona de ataque.

En cualquier caso, las variantes son múltiples y Berizzo no quiso enseñar ayer sus cartas. Lo hará un ahora antes del partido, aunque ya por la mañana ofrecerá la lista de convocados tras un último entrenamiento en las instalaciones de A Madroa. Lo que sí tiene claro el preparador celeste es que la victoria sólo llegará a través del buen fútbol que ha caracterizado al Celta en los últimos tiempos. El conjunto celeste tratará de hacerse con el control del encuentro ante un rival al que espera especialmente precavido tras el pésimo inicio de partido contra el Atlético de Madrid. Abelardo no quiere que vuelva a suceder lo mismo y se espera a un Sporting bien cerrado atrás y en busca del contragolpe.

El conjunto gijonés llegó ayer a Vigo, donde entrenó por la tarde, sin el lesionado Moi Gómez.n