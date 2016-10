La vida tras el oro olímpico

Deportes de los llamados minoritarios como el piragüismo sólo se hacen visibles para el gran público cada cuatro años, cuando los Juegos Olímpicos ponen a su disposición todos los medios (de comunicación) que les son negados el resto del tiempo. Si además uno de esos deportistas consigue una medalla de oro en la cita olímpica, la atención mediática se dispara durante unas semanas, y es ése el tiempo que tienen que aprovechar para reunir los medios (económicos) que les permitirán trabajar otros cuatro años para llegar en la mejor forma posible a los siguientes Juegos.

Y a esa tarea se aplican estos días Marcus Cooper, Maialen Chourraut, Saúl Craviotto y Cristian Toro, cuatro campeones olímpicos en Río 2016 que ayer visitaron en la feria Conxemar, en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), el expositor de la firma Noribérica, patrocinador del proyecto de la Federación Española de Piragüismo 'Los 16 de Brasil 2016'.

Acompañados por el presidente de la Española, Juan José Román, y por el gerente de Noribérica, Manuel Castro, los cuatro palistas posaron pacientes para los reporteros gráficos, mostraron sus medallas –Craviotto dos, la de oro que conquistó en K-2 200 metros junto Cristian Toro y la de bronce que se colgó en solitario en K-1 200– y departieron un rato con los responsables de la firma gallega de congelados, que en 2014 se convirtió en el primer patrocinador de los 'Los 16 de Brasil 2016'.

Un acto más de los muchos en los que participarán, juntos o por separado, antes de que vuelva a bajarse el telón y regresen a los entrenamientos duros y solitarios.

"El día después de conseguir una medalla de oro en unos Juegos es un momento de asimilación, aunque tampoco te da tiempo de asimilarlo completamente. Caes en lo que has conseguido porque es mucha la gente que te habla y que te felicita, pero no eres muy consciente de lo que has logrado", explica Cristian Toro, el único gallego que volvió con un metal en el cuello de Río de Janeiro.

"La verdad es que (la medalla de oro) te cambia la vida. Tienes más reconocimiento, pero también una mayor responsabilidad. Y, sobre todo, espero que a la larga lo note positivamente en la repercusión mediática porque eso ayuda mucho a la hora de conseguir después subvenciones y patrocinadores. Lo cierto es que lo empiezo a notar y se agradece", agrega el palista formado en el Club Piragüismo Viveiro.

Toro sabe que en este tiempo se juega los patrocinios que le permitirán continuar entrenando al máximo nivel hasta Tokio 2020, su siguiente gran objetivo y en el que quiere continuar con su actual pareja, el catalán afincado en Gijón Saúl Craviotto.

"Vamos a intentar seguir trabajando juntos porque hasta ahora nos ha ido bien y ya veremos más adelante", señala el palista gallego, que confía en sumar otro oro en los Juegos de Tokio. Pero para llegar allí, quedan cuatro largos años de entrenamientos y competiciones.

"No podemos bajar mucho la guardia porque los rivales siguen entrenando. Entonces tenemos que estar al pie del cañón casi toda la temporada, pero sí es verdad que el año post olímpico no es tan importante y si hay algún año en el que podemos estar tranquilos es éste", apunta Cristian, que tiene claros sus próximos objetivos: "El Mundial y el Europeo".

Además de Toro y Craviotto, en el expositor de Noribérica en Conxemar estuvieron Maialen Chourraut y Marcus Cooper. La deportista vasca, única medallista española en piragüismo de aguas bravas al ganar la prueba de K-1 Slalom, se acercó a la bajada perfecta en los Juegos de Río. Marcus Cooper Waltz, mallorquín de padre inglés y madre alemana, fue la gran sorpresa del piragüismo español en aguas tranquilas en la cita brasileña al imponerse en la final de K-1 1.000 metros con sólo 21 años.

Los cuatro exhibieron ayer en Vigo las medallas que les permitirán luchar otra vez por el oro dentro de cuatro años, en Tokio 2020.