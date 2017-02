Vida o muerte en Europa

Superada la fase de grupos de la Liga Europa, el Celta retoma esta semana la segunda competición continental con el duelo de dieciseisavos de final que le enfrenta al Shakhtar Donetsk ucraniano. Hacía diez años que el conjunto celeste no disputaba una eliminatoria europea, desde que cayó a manos del Werder Bremen en los octavos de final de la Copa de la UEFA 2006/2007. El balance del Celta en los duelos continentales a ida y vuelta es de veinte triunfos y ocho eliminaciones. Frente al Shakhtar, el equipo de Eduardo Berizzo tratará de aumentar a veintiuno el número de eliminatorias ganadas para seguir soñando con superar la barrera de los cuartos de final, el tope europeo de un Celta que se quedó a un paso de las semifinales en 1999, 2000 y 2001.

Si alguien sabe lo que significa para el conjunto vigués una eliminatoria de estas características es Moncho Carnero, segundo de Víctor Fernández, Miguel Ángel Lotina, Radomir Antic y Fernando Vázquez en los partidos europeos que el Celta disputó de 1998 a 2007. El técnico es consciente de que el conjunto vigués llega a esta eliminatoria dolido tras caer en semifinales de la Copa ante el Alavés y después de ver cómo el Atlético remontaba en dos minutos el encuentro del domingo en el Calderón. Sin embargo, confía en la capacidad de Eduardo Berizzo y sus pupilos para rehacerse: "No es el mejor momento porque quedar fuera de la Copa fue un palo fuerte. De todas maneras, el equipo se rehízo ya en el Calderón e hizo un buen partido, aunque por desgracia en los minutos finales no fuimos capaces de cerrar el partido y acabamos perdiendo. Ahora hay que volver a empezar. El equipo tiene que levantarse cuanto antes, el del jueves es un partido muy importante y cuanto antes tengamos competición, mejor. Es un partido que hay que plantear intentando ser el equipo de siempre, intentando hacer nuestro fútbol para ganar a un equipo complicado, que está imbatido este año en Europa. Va a ser difícil, pero fácil en la vida no hay nada".

Moncho Carnero considera que lo fundamental para el Celta es que mantenga su identidad y, además, cree que es una ventaja que el Shakhtar venga a Vigo después de varios meses sin competir en partido oficial. "La clave es ser fiel a tu estilo. El equipo tiene que intentar jugar, presionar, robar el balón arriba como sabe hacerlo e intentar complicarle las cosas al Shakhtar. Tenemos una pequeña ventaja, y es que el rival se puede decir que está en pretemporada, porque la liga ucraniana lleva tiempo parada. No está en competición y ésa es una ligera ventaja para el Celta, pero es un equipo que merece muchísimo respeto", analiza.

Carnero es consciente de la dificultad que entraña medirse a equipos de Europa del este como el Shakhtar, a quien el Celta ya superó en la UEFA de la campaña 2000/01 con el técnico vigués como segundo de Víctor Fernández. "A mí son equipos que no me gustan, sobre todo por el desplazamiento, que es larguísimo. Además, en esta época del año los campos no están en muy buenas condiciones, aunque algunos tienen calefacción. Recuerdo precisamente cuando nos enfrentamos al Shakhtar. Fue un desplazamiento tremendo, lo pasamos mal allí y los hoteles no eran una maravilla en aquella época. Incluso tuvimos que llevar cocineros de aquí. Recuerdo que vinieron con nosotros cocineros del Hesperia para hacernos la comida. El viaje es muy largo y los equipos son complicados porque se refuerzan muy bien, pero no queda más remedio que afrontarlo", explica el extécnico celeste.

Carnero vivió decenas de partidos europeos con el Celta. De entre todos ellos se queda con tres. "Tengo un recuerdo imborrable sobre todo de tres eliminatorias. La primera contra el Aston Villa, cuando perdimos en casa 0-1 y allí remontamos 1-3. Era uno de nuestros primeros partidos en Europa y me quedó grabado. Y después hubo dos partidos impresionantes en Balaídos: el 4-0 a la Juventus y el 7-0 al Benfica. Son partidos que te quedan metidos en la cabeza", rememora el preparador, que también vivió eliminatorias ante otros equipos de renombre como el Liverpool, el Zenit o el Estrella Roja.

El Celta superó veinte de las veintiocho eliminatorias europeas que disputó en Copa de la UEFA, Intertoto y Liga de Campeones desde su debut en la temporada 1971/72 hasta el curso 2006/07. Los equipos que frenaron el avance de los vigueses fueron el Aberdeen, el Marsella, el Lens, el Barcelona, el Slovan Liberec, el Celtic, el Arsenal y el Werder Bremen. Carnero, que hubiera preferido "acabar en casa" la eliminatoria, destaca lo importante que resulta el apoyo de la grada: "La afición del Celta es impresionante y es importante que esté cien por cien con el equipo y lo anime porque en estos momentos necesita una ayuda. La afición tiene que ser la que le dé ese empujón al equipo".n