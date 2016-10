"Esta victoria tiene un significado muy grande"

El argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, entrenador del Celta, no ocultó su alegría por la victoria lograda ante el Barcelona (4-3), la cual dijo que tiene "un significado muy grande" por la talla del rival. El máximo resposable técnico del conjunto vigués alabó el juego de su equipo en la primera parte y reconoció la mejoría del Barcelona en la segunda mitad.

"El ingreso de Iniesta le dio fútbol al Barcelona y nosotros también retrocedimos varios metros. Nos llevaron a nuestra mitad y ahí el Barça se transforma en el Barça. En la primera parte provocamos pérdidas con mucho peligro; en la segunda robamos muy atrás y el arco nos quedaba muy lejos. Pero el cuarto gol nos dio tranquilidad porque el resultado peligraba. Nos quedamos con una victoria que tiene un significado muy grande", indicó el entrenador celeste en la rueda de prensa posterior al partido celebrado anoche en el estadio vigués de Balaídos.

Berizzo destacó que su equipo le creó "mucho peligro" al rival con su fuerte presión y que en la segunda parte "el quite" les alejó del área rival: "Hemos visto un partido hermoso, con dos equipos predispuestos a jugar al fútbol. En la segunda parte la posesión necesitaba una marcha menos".

Siguiendo con el análisis del encuentro, el técnico argentino aseveró que "tuvimos varias pérdidas pero más allá de eso me voy contento por la actuación del equipo. Encontramos un gran respaldo de cara al futuro", comentó el técnico celeste, para quien el triunfo es mérito de sus jugadores. "Que yo gane es mérito de los futbolistas, el entrenador ayuda a los futbolistas a ganar. La posición de Wass era necesaria porque necesitábamos un jugador que presionara y robara balones. Nos decantamos por Daniel porque ha recuperado su nivel. Fue una de las grandes claves. El trabajo se solidificó en la gran actuación que él y Aspas tuvieron", apuntó.

Por último, valoró que su equipo siga manteniendo su identidad: "Jugamos de la manera que queremos jugar. Hoy entre el quiero y el puedo ha habido una gran cercanía. Contra el Barcelona, si no haces un partido perfecto, te ganan. Y nuestro primer tiempo fue perfecto, el segundo más terrenal. Elogio a mis jugadores porque no se quedaron con el 2-0. Eso es un síntoma de lo que uno quiere como equipo".n