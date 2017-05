Victoria sin carambola

Victoria estéril del Celta B en la último partido de la temporada, puesto que esperaba la derrota de la Cultural o del Racing y finalmente vencieron los tres equipos de la zona alta, por lo que todo quedó como había empezado. El filial celeste terminó tercero la liga regular y hoy (17:00) conocerá a su primer rival en la fase de ascenso, que saldrá de entre Villanovense, Valencia Mestalla o Fuenlabrada.

El equipo de Alejandro Menéndez fue a por el encuentro desde el principio. De hecho, en el minuto 3 llegaría la primera oportunidad, un disparo lejano de Gus que rozaba el palo izquierdo de la portería de Kike. El Guijuelo, que también quería mostrar su profesionalidad plantando cara, intentó achicar líneas y salir con acierto hacia el área del conjunto gallego, pero en los primeros minutos no tuvo acierto, y el Celta B controló el balón.

En una de las primeras jugadas, Brais se internó dentro del área grande y fue derribado por detrás por Jona. Borja Iglesias no perdonó y consiguió el primero del partido, engañando al portero Kike.

El filial siguió atacando y el Guijuelo también lo intentó, aprovechándose de unos minutos de desconexión viguesa. Ayala tuvo la mejor, rematando de cabeza un centro de Raúl Ruiz que detuvo Néstor. No se quedó atrás el conjunto local, que intentó de nuevo una buena jugada, con un remate final de Carmona que salió lamiendo el poste de la portería del filial.

Pero el Celta B fue el marcó el 0-2 antes del descanso. Hicham, que no había creado mucho peligro en todo el partido, recogió un balón dentro del área pequeña que le había cedido Borja Iglesias, superó al portero Kiko y puso tierra de por medio en el partido.

La segunda parte empezó de manera muy inesperada: Roger era expulsado después de derribar a Pino cuando se plantaba solo ante Néstor. Esto podía dar un giro en el rumbo del partido, pues el Celta B debía de enfrentarse a toda una parte con uno menos. Pero nada más lejos de la realidad. Si el Guijuelo tenía alguna opción de poder hacer daño al Celta B, se acabó con otro penalti en el área local. Raúl Ruiz derribó a Juan Hernández cuando éste iba a disparar y Borja Iglesias marcó su gol número 32 de la temporada con el filial, que el próximo fin de semana inicia la fase de ascenso a Segunda.

Guijuelo:

Kike; Raúl Ruiz, Ayala (Adrià Granell, min.71), Jona, Aitor Aspas; Carles Marc, Luque; Jonxa, Pino, Pepe Carmona; y Manu Dimas (Julià, min.71).

Celta B:

Néstor; Kevin, Roger, Samu, Castellano; Borja Fernández, Gus, Brais Méndez, Juan Hernández; Hicham (Mera, min.53) y Borja Iglesias.

Goles:

0-1, min.14: Borja Iglesias, de penalti. 0-2, min.43: Hicham. 0-3, min.55: Borja Iglesias, de penalti. 1-3, min.60: Luque.

Árbitro:

Fernández Fernández (comité extremeño). Expulsó con roja directa a Roger, del Celta B (min.48). Amonestó a Raúl Ruiz, Ayala, Luque;Samu, Borja Fernández y Kevin.

Incidencias:

Municipal de Guijuelo. 700 espectadores.