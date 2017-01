Lo de ayer también vale tres puntos. Y tres puntos muy importantes en esta fase de la Liga que despista de la Copa. El Celta sigue al acecho de las plazas europeas tras un triunfo en Leganés –el segundo de la temporada fuera de casa– con un fútbol de mínimos. Sin lucimientos, el equipo vigués aprovechó la falta de fe de un rival endeble y, anoche, sin personalidad. Un gol del debutante liguero Álvaro Lemos tras un saque de banda y otro de Guidetti al transformar un penalti cometido sobre Pione Sisto bastaron.

Nada espectacular. Todo muy atado. Un juego escaso por las circunstancias: las rotaciones en el caso celeste, la falta de confianza en la calidad como vía en el caso de los madrileños. Una contienda mucha más física que preciosista, con el marcador presidiendo un duelo sin pretensiones, porque los dos equipos se contuvieron en todo menos en el choque. Fue uno de esos partidos en los que el césped más que camino es camilla. En que casi cada jugada tenía su tarascada. En que cada minuto tenía su falta. Y en el que el balón pasa de ser un medio futbolístico terrestre por definición –que para eso rueda– a aéreo.

No es éste el hábitat del Celta, pero hay días y días. Eduardo Berizzo dispuso el esperado equipo con muchos suplentes –con la gran novedad del debutante en Primera Lemos– pero con dos centrocampistas –Tucu y Radoja– y un defensa –Mallo– de los que pueden repetir el jueves. Porque la Copa marca de forma definitiva estas jornadas de Liga.

Pese a esa teórica mayor fragilidad celeste, el Leganés salió al campo tan frío como el ambiente. No dio la sensación de querer aprovechar las circunstancias y, sin que la presión céltica fuese la de otras noches, dejó más en evidencia sus carencias que sus virtudes. Con ese panorama, parecía que los locales fiaban todo a alguna acción a balón parado. Porque, eso sí, colgaban sobre el área celeste cualquier falta que se producía en la mitad celeste del campo. De hecho, en el minuto 11 Insua mandó el balón al palo en una acción que ya estaba anulada por fuera de juego.

Mientras tanto, el Celta ajustaba su fútbol de mínimos. No pasar por problemas atrás y, en ataque, buscar la velocidad y la habilidad de Pione Sisto. Él fue el autor del primer disparo a portería de los célticos en el minuto 24. Para entonces, el césped de Butarque ya estaba pisoteado hasta la saciedad alrededor del círculo central porque el Leganés adelantaba su defensa y reducía espacios. El balón no rodaba. Cuando no volaba, tropezaba. Como los jugadores entre sí, incluso los del mismo equipo.

Tan torpe baile –Señé era el único que bajaba el balón, pero lo solía perder– se desequilibró en un saque de banda. Hugo Mallo lo puso en juego hacia la pantalla del Tucu; el despeje le cayó a Señé, que empujó a trompicones el balón hacia dentro del área local; y allí se encontró con él Álvaro Lemos, que demostró olfato goleador girándose sobre sí mismo y golpeando el balón con la zurda para que entrase en la portería de Iago Herrerín. Un buen gesto futbolístico en medio de braceos con escaso sentido. Era el minuto 31.

Del resto de la primera parte sólo resultó destacable la lesión de Giuseppe Rossi, que obligó a poner en el campo a Guidetti. Un pequeño problema en un partido que iba por el camino deseado.

Tras el descanso, el Leganés quiso apretar y lo hizo en base a saques de esquina y faltas laterales concedidas sin mucho criterio por el Celta. Y la tuvo Insua nada más salir, pero no logró impactar con el balón en el segundo palo. Fueron los peores minutos de los vigueses, que acabaron en una contra decisiva. Guidetti abrió hacia Pione, que dejó sentado a Mantovani y encaró a Víctor Díaz con tan mala fortuna para el ex céltico que cometió penalti sobre el danés. Guidetti marcó y cerró el marcador.

Con la torpeza por bandera, el partido fue amuermando los minutos. Al Celta no le hacía falta más; el Leganés no entendía por qué no podía dar más. Hasta Guerrero erró un gol cantado como colofón. Un triunfo de mínimos.

Leganés:

Herrerín; Víctor Díaz, Insua, Mantovani, Adrián Marín; Timor (Luciano, min.53), Rubén Pérez, Gabriel; Unai López (Machís, min.73), Szymanowski (Samu García, min.73) y Guerrero.

Celta:

Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Andreu Fontás, Carles Planas; Nemanja Radoja, Pablo Hernández, Josep Señé (Jozabed Sánchez, min.89); Álvaro Lemos (Jonny Castro, min.79), Giuseppe Rossi (John Guidetti, min.42), Pione Sisto.

Goles:

0-1, min.32: Lemos; 0-2, min.66: Guidetti, de penalti.

Árbitro:

Daniel Jesús Trujillo Suárez (colegio tinerfeño). Amonestó a Fontás (min.45) y Gabriel (min.86).

Incidencias:

Partido disputado en Butarque ante 10.929 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la muerte de José Firgaira, socio número dos del Leganés