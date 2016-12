Víctor Sánchez: "Admiro a Berizzo, es un señor"

Además, alabó el proyecto a largo plazo del club vigués y la labor que está realizando su homólogo celeste, Eduardo Berizzo: "Es un equipo que viene desarrollando un mismo trabajo desde hace varias temporadas, consolidando y creciendo un proyecto muy competitivo. Berizzo es un entrenador magnífico al que admiro, un señor dentro y fuera del campo. Todo el trabajo que está haciendo con el Celta es muy importante, está haciendo que su equipo crezca de una manera sólida".

El responsable técnico del conjunto bético tiene la posibilidad de pedir consejo sobre el Celta a Miguel Torrecilla, director deportivo del Betis y ex del conjunto vigués. Sin embargo, aseguró que no lo ha hecho "porque tenemos un departamento de scouting sensacional que al día siguiente de acabar el partido anterior ya nos pasó informes con todos los detalles". Eso sí, el ex técnico del Deportivo admitió que "a Miguel Torrecilla le pregunté por el Celta nada más llegar. Como me gusta aprender, en una de las primeras conversaciones que tuve con él le pregunté por su etapa en Vigo, sobre cosas interesantes de fútbol que podíamos compartir, ya que él conoce perfectamente a un equipo que está trabajando muy bien".

Por último, se felicitó por enlazar tres partidos como local. "Es una maravilla. Jugar con nuestra afición es lo mejor", dijo.n