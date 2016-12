Vicandi Garrido habló mucho más de lo que amonestó

nnn La falta de tensión que tuvo casi durante los 90 minutos el partido de anoche en Balaídos ayudó a que la labor de Iñaki Vicandi Garrido fuese sencilla. Y, además, el colegiado vasco tuvo la suficiente inteligencia como para no complicarse la vida, partiendo de una premisa principal: no amonestar si no es nítidamente necesario.

De ahí que dejase pasar alguna que otra falta sin castigo, sobre todo en el caso del UCAM pero también en el céltico. Al final, únicamente mostró una cartulina amarilla a Pablo Hernández, en una acción en la que, visto su listón en el resto del choque, se pudo haber ahorrado la amonestación.

Durante todo el encuentro, lo que sí mostró Vicandi Garrido es su propensión al diálogo con jugadores, técnicos y hasta con algún que otro integrante del banquillo murciano. Siempre sin acelerarse y con actitud conciliadora. El árbitro vasco dejó ayer Balaídos con la sensación del trabajo cumplido sin complicación alguna. Lo aburrido del choque, al menos, tuvo un beneficiario.n