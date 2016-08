"Veo mucha calidad en el Celta"

Giuseppe Rossi, último fichaje del Celta en este mercado de verano –a falta de que se cierre la ventana esta medianoche–, se presentó ayer en el estadio de Balaídos ante unos 300 aficionados que dieron la bienvenida a uno de los jugadores llamados a hacer grandes cosas esta temporada en el equipo celeste.

Rossi inició la jornada con su primer entrenamiento a las órdenes de Eduardo Berizzo, una sesión en la que pudo comprobar el nivel de sus compañeros, a excepción de los nueve que se encuentran concentrados con sus selecciones nacionales. "Para mí es un honor estar aquí con esta camiseta. Seguí mucho al Celta el año pasado y es un equipo que practica un fútbol que me gusta mucho, muy atrayente y muy técnico", comenzó diciendo en su presentación un Rossi que tras pasar por las instalaciones deportivas de A Madroa destacó que "he visto que hay mucha calidad en este equipo. Jóvenes con ganas de hacer otra temporada grande, y vamos a darlo todo para conseguirlo".

Acompañado por el vicepresidente Pedro Posada, el delantero italiano reconoció que todavía no ha hablado con Berizzo sobre la posición que ocupará en el campo, aunque en el club celeste apuntan que jugará como mediapunta. "He hablado con el míster y sobre todo estoy contento porque he visto que en este vestuario hay buena gente, que es muy importante. La posición que vaya a ocupar en el terreno de juego se irá viendo poco a poco y después se decidirá", indicó.

Rossi va a emprender en el Celta su tercera etapa en la Liga española, después de vestir desde 2007 a 2013 la camiseta del Villarreal, con el que marcó 80 goles en 181 partidos, y la del Levante durante la segunda vuelta de la pasada temporada, en la que hizo seis goles en 17 encuentros.

En el club celeste, aseguró que "mi objetivo es trabajar lo mejor posible por este equipo. Primero quiero conocer a todos mis compañeros, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, y después conocer también el mecanismo de juego del equipo para adaptarme lo más rápido posible, pero la verdad es que me siento ya casi como en casa".

Futbolista de calidad, dotado de una excelente visión de juego y con gol, Rossi ha tenido sin embargo muchos altibajos en su carrera debido a las lesiones. Dos roturas del ligamento cruzado de la rodilla lo tuvieron dos temporadas en el dique seco y, tras recuperarse, volvió a mostrar su calidad en la Fiorentina, aunque de nuevo los problemas físicos frenaron su ascenso. Sin embargo, el curso pasado no tuvo ningún problema físico durante su estancia en el Levante y, antes de aterrizar en el Celta, llegó a debutar esta temporada en la Serie A italiana con la Fiorentina.

Por todo ello, ayer declaró en Balaídos que "me encuentro muy bien físicamente y listo para jugar. He hecho toda la pretemporada (con la Fiorentina) desde los primeros días de julio y estoy perfectamente, con muchas ganas de salir al campo".

Aunque se trata de un delantero que ha hecho goles en todos los equipos por los que ha pasado, y también con la selección italiana, con la que llegó a disputar 30 encuentros, Rossi no quiso marcarse una cifra de dianas para esta temporada con el Celta. "No me gusta hablar de una cifra de goles, aunque está claro que soy delantero y me gusta meterlos. Pero sobre todo lo que me gusta es ganar partidos, sea marcando goles o dando asistencias", sentenció.

De hecho, los aficionados que se dieron cita ayer en Balaídos pudieron ver en una pantalla gigante algunos de los mejores goles marcados por el delantero argentino a lo largo de su carrera, uno de ellos, precisamente, el curso pasado ante el Celta cuando militaba en el Levante.

Tras la rueda de prensa, Rossi se pasó un buen rato firmando autógrafos, repartiendo balones, haciéndose fotografías con los aficionados y repartiendo simpatía, algo que también domina a la perfección. El Celta gana un delantero de calidad y un futbolista comprometido con el equipo. n