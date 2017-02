Vayan por delante sus diferencias

Tienen fisonomías más que distintas y virtudes casi antagónicas. Pero los dos son delanteros. Iago Aspas y Deyverson Silva ejemplifican las diferentes filosofías futbolísticas de Celta y Alavés. El uno piensa diabluras mientras corre con el balón en los pies; el otro corre y pelea de manera endiablada y baja el balón con cualquier parte del cuerpo. El uno mira más hacia delante, aunque sin rehuir el cuerpo a cuerpo; el otro vive del cuerpo a cuerpo. Vayan por delante las diferencias entre los dos equipos que se están jugando una final de Copa.

El ariete brasileño es un futbolista con más capacidad de trabajo que de acierto. No se dejó ver en el remate, cualidad que se le presupone a un delantero, pero sí estuvo en cualquier otra parte del campo haciendo múltiples cosas. Tiene la capacidad de controlar el balón casi con cualquier parte de su cuerpo, moviéndolo con sabiduría para ganar la posición a través del choque.

En el fútbol americano, hay jugadores livianos y veloces que tienen como misión cazar los balones y bajarlos al suelo para intentar llevarlos hasta la línea de marca. Son especialistas en un deporte propicio a ellos. El fútbol, y más el de los últimos años, tiende a difuminar fronteras entre las diferentes posiciones en el campo. Aquella polivalencia en la que tanto insistía Miguel Torrecilla es norma. Pero anoche en Balaídos, se vivió durante muchos minutos un partido basado en la capacidad de los hombres grandes del ataque para bajar balones y propiciar segundas jugadas. Y en esa faceta, el Alavés dispone de mejores piezas.

El Celta sobrevive en tales tesituras en base a, fundamentalmente, tres jugadores: Pablo Hernádez, Daniel Wass y John Guidetti. Ayer, el último de ellos no estaba en el campo de salida y el segundo llegaba tras una lesión en un hombro, por lo que la responsabilidad recayó básicamente sobre la espalda del Tucu. En cambio, enfrente, el conjunto vitoriano tiene mucho más interiorizado esa filosofía de sobrevolar el centro del campo. Para muestra, tres botones: Deyverson, Camarasa y Toquero.

Aspas es listo y sabe que en el choque sale perdiendo. Evita el contacto hasta donde puede con su calidad técnica. Como dice Berizzo, el moañés se inventa sus propias jugadas. En cambio, Deyverson inventa las jugadas para sus compañeros. Con la colaboración de los también inhiestos Camarasa y Toquero, caza balones aéreos de espalda y se los cede a algún compañero de ataque. Genera más espacios que juego; Iago genera más juego que espacios.

En un partido en el que el Celta cerró la primera parte sin disparar sobre la portería rival, Aspas fue el encargado de cambiar la tendencia con sus remates. Suyos fueron los tres primeros del conjunto vigués en las ocasiones más claras. En cambio, no se le recuerda a Deyverson remate alguno, pues trabajaba en otras latitudes para generar el hueco a sus compañeros. Así lo hizo en las ocasiones de Manu García o en la de Theo.

Dos delanteros, dos tipos cuasi antagónicos, dos estilos de juego. El duelo se repetirá en Mendizorroza.n