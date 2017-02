Vasiljevic: "Miedo no tenemos y el equipo va a Vigo a competir"

Es un equipo que está muy bien trabajado y se ha hecho un buen bloque. Tienen una mezcla entre calidad y velocidad, experiencia y una defensa fuerte".

Por otro lado, manifestó que no tienen "miedo" de quedarse descolgados del grupo que pelea por esquivar el descenso y apuntó que pueden "reengancharse" con una victoria, aunque el equipo sólo haya logrado una en toda la temporada en Liga. "Miedo no tenemos. El equipo va a competir. Dependemos de nuestro rendimiento. Si llega la victoria entiendo que nos podemos enganchar", afirmó.

Preguntado por si se trata de una situación delicada, Vasiljevic indicó que Osasuna está "en momento crítico" desde el comienzo del año. "Teníamos unos meses de enero y febrero muy complicados. Todo pasa por a nosotros mismos y por conseguir una victoria. No sirve para nada que el equipo está jugando bien. Al vestuario le hacen falta puntos para confirmar todo el trabajo que se ha hecho", explicó.

Vasiljevic no desveló el equipo que alineará de inicio en Balaídos ni el sistema que utilizará. "Tenemos que estar preparados para jugar con los dos", dijo, al tiempo que lamentó la baja de última hora de Fausto Tienza, aunque precisó que tiene recambios de garantías.