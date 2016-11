En la variedad táctica está el gusto

Porque los últimos marcadores adversos no sólo habían sido fruto de una derrota en el intercambio de goles, sino que también reflejaron desajustes en el juego. Ayer, Eduardo Berizzo acertó con su planteamiento y su elección de jugadores –en su mayoría– y muchos futbolistas se acercaron a la mejor de sus versiones. Eso sí, todo con el tamiz de un rival del escaso nivel actual del Granada, con el único plan de sobrevivir si la fortuna lo acompaña. Mucho.

Contra el 5-4-1, el 4-4-2

Eduardo Berizzo tenía un plan para jugar contra el Granada. Sabía que iba a tener el balón y que el Granada saldría con cinco defensas, por lo que dispuso que su equipo dejase aparcado sus habituales dibujos –4-3-3 y 4-2-3-1– para adaptarse a las circunstancias y ajustarse a un 4-4-2 en el que Bongonda y Wass deberían cuidarse de los dos carrileros granadinos. De esa manera, evitó cualquier atisbo de peligro del rival y aumentó el monopolio de la posesión. Además, cuando ya en la segunda mitad a Lucas Alcaraz no le quedó más remedio que reducir su retaguardia a cuatro miembros para intentar enmendar el marcador, el Celta supo volver a su 4-3-3 aprovechándose de la versatilidad de Wass, entonces encargado de marcar a uno de los mediapuntas del bloque andaluz, Bueno. Variedad de sistemas y un mismo estilo.

El tamiz del Granada

Casi todo lo visto ayer sobre Balaídos fue positivo para el Celta. Pero también hay que tener en cuenta que el rival era, con casi total seguridad, el más flojo que se podía echar a la cara en este momento. El Granada todavía no ha logrado ganar un partido y ayer se movió sobre el césped de Balaídos sin alma, con la única idea interiorizada de que más vale defenderse que pensar en atacar. De hecho, no varió su apuesta en toda la primera parte pese a los dos goles recibidos y en la segunda sólo se atrevió a adelantar líneas de inicio. Después sí acumuló atacantes, pero sin capacidad real para hacer daño salvo en dos claros errores de los locales. Ni tan siquiera a balón parado crearon sensación de poder hacer algo. Se dice que el rival también juega; ayer, la verdad, muy poco.

El césped de Balaídos

A día de hoy, el estado del terreno de juego de Balaídos es un problema para el Celta. El vestuario ya no oculta lo que es una realidad: el césped propio es un rival más. Lo más preocupante es que teniendo en cuenta las alturas de año a las que estamos, lo poco que ha llovido hasta el momento y lo que todavía tiene que llover por estos lares, no parece que la solución sea sencilla. Y es un césped casi nuevo.

La vuelta de Andreu Fontás

El Celta iba a monopolizar la posesión y, en ese contexto, volvió a vislumbrarse la mejor versión de Andreu Fontás. El rendimiento de Marcelo Díaz está siendo bastante limitado en este inicio de campaña y el equipo celeste adolece de capacidad para crear desde atrás. Y en esa tarea, el central catalán pueda echar una mano más que trascendente. Además, su físico ya le da para defender con garantías.

La redención de Bongonda

Empezaba a ser objeto de escarnio por parte de los impacientes la labor de Théo Bongonda. El belga comenzó la temporada bajo la alargada sombra de Nolito y, aunque no se arrugó, sí es cierto que le faltaba capacidad para ser decisivo. Ayer, sumó al sacrificio que tanto le valora Berizzo –ocupándose del carrilero derecho rival–, valentía para intentar el desequilibrio. Y, además, marcó.n