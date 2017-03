O Val Miñor camiña cara a permanencia

No encontro de onte, o equipo de Álex Villar non estivo acertado no primeiro tempo, pero mudou o ritmo no segundo para acadar unha vitoria tranquila e facilitada polas expulsións do equipo local. Manu abriu o tanteador cun fermoso gol de volea, mentres que Antón Escobar e Edu complementáronse para facer o segundo e o terceiro tanto do equipo de Nigrán.

O Val Miñor aproveitou unha xornada na que tiña un enfrontamento cómodo ante un equipo que xa perdeu a categoría de xeito matemático.

A vindiera semana o equipo de Álex Villar tentará sumar tres novos puntos ante o Bansander antes dun final de campionato no que terá que medirse a conxuntos da zona alta.

Pabellón Ourense:

Abel (Xoel, min. 77), Gabri, Jar, Llena, Carlos, Quintana, Langa (Ferreiro, min. 65), Óscar, Yago, Rivero, David Quinta (Villar, min. 59).

Val Miñor:

Raúl (Pedro, min. 77), Cábado (Pei, min. 77), Anxo, Mario, Marcos, Bajcetic, Trapero, Ezpeleta, Manu (Chema, min. 70), Escobar (Jano, min. 77), Edu.

Goles:

0-1, min. 62: Manu; 0-2, min. 64: Escobar; 0-3, min. 70: Edu.

Árbitro:

José Antonio Fernández. Expulsou a Riveiro (min. 50) e Llena (min. 71) por parte do Pabellón. Amosou cartón amarelo a Abel, Langa e David Quintá no equipo local. Sen amonestacións no Val Miñor.

Incidencias:

Vixésimo quinta xornada.