Urgen transparencia en la negociación laboral de Baiona

nnnEl grupo municipal socialista en el Concello de Baiona solicitará al alcalde, Angel Rodal, en el pleno ordinario de marzo que los portavoces de los distintos grupos municipales puedan estar presentes en las mesas de negociación de la RPT que el gobierno local negocia con los sindicatos "para garantizar que el proceso de valoración de los puestos sea lo más transparente posible", indicó el concejal socialista, Carlos Gómez.

El pleno, en el que el alcalde tiene previsto someter a aprobación el presupuesto municipal del presente ejercicio, se retrasará una semana debido a la celebración de la Fiesta de la Arribada.

El concejal socialista reconoce que el alcalde puede negarse a permitir el acceso de los grupos políticos a la mesa de negociación ya que "por ley no tendríamos derecho a estar ni participar", pero como portavoz le gustaría saber como se está llevando a cabo esta negociación. Argumentó que Baiona lleva años aguardando por un reparto de tareas municipales acorde con las necesidades del consistorio "y no vamos a boicotear el proceso ni a aprovecharnos de la situación", explicó.

Tras varias reuniones, fuentes sindicales han hecho llegar a los dirigentes socialistas su malestar al considerar que la "predisposición del gobierno no es correcta" y discrepan con la actitud de los representantes de JL Tudo Consulting, la empresa que elaboró el proyecto a la que acusan de "cierto abuso".

Asamblea PSOE

Carlos Gómez está más cerca de convertirse en el nuevo secretario de la ejecutiva local socialista en Baiona, que se renovará este viernes. Un acto que contará con la asistencia del secretario provincial de Organización, Santos Héctor Rodríguez.

De momento, a falta de 24 horas para que concluya el plazo de presentación de candidaturas, Gómez es el único aspirante que ha dado un paso al frente para relevar a Rafael Lores al frente de la Ejecutiva Local. El candidato, que dice contar con el respaldo del 80% de los militantes, considera que tras varias transiciones convulsas, los socialistas parece que por fin "realizaremos un proceso natural y transparente" en el que la mayoría de la militancia apuesta por la unidad del partido.

A la asamblea han confirmado su asistencia los representantes de UGT en el Concello de Baiona , "sindicato amigo" por lo que ve con buenos ojos su integración en el proyecto. n