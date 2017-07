Unzué, un novato en Primera

Juan Carlos Unzué lleva toda la vida ligado al fútbol. Ha sido jugador, entrenador de porteros, segundo de Luis Enrique –en el Celta y durante tres años en el Barcelona– y también primer entrenador. Sin embargo, su experiencia como máximo responsable de un banquillo se reduce a la temporada 2010/2011 con el Numancia en Segunda y a la pretemporada de la campaña 2012/2013 con el Racing, club que abandonó a unos días de que comenzase el campeonato. El Celta será el primer equipo al que dirija en Primera División. Unzué es uno de los cinco debutantes en la categoría, junto a José Bordalás (Getafe), Pablo Machín (Girona), Luis Zubeldia (Alavés) y Manolo Márquez (Las Palmas). De todos ellos, además, es el que menos experiencia tiene como entrenador.

Carlos Mouriño ha demostrado que la experiencia no es un factor al que dé excesiva importancia cuando tiene que contratar a un entrenador. Hizo debutar a Hristo Stoichkov y a Eusebio Sacristán como primeros entrenadores, a Alejandro Menéndez en Segunda y a Eduardo Berizzo en el fútbol europeo. Tras la marcha del Toto, le entregó los mandos del equipo a un entrenador sin experiencia en el cargo en Primera División.

Precisamente, el técnico con más bagaje en la categoría es Ernesto Valverde, fichado por el Barcelona tras el adiós de Luis Enrique Martínez y su cuerpo técnico, que ha desembarcado en Vigo. El 'Txingurri' acumula 348 encuentros en Primera División con el Athletic (en dos etapas), el Espanyol, el Villarreal y el Valencia. Otros ocho entrenadores han superado ya el centenar de partidos en la máxima categoría: Mendilibar (Eibar, 284), Marcelino García Toral (Valencia, 241), Quique Sánchez Flores (Espanyol, 236), Diego Simeone (Atlético, 212), Pepe Mel (Deportivo, 151), Fran Escribá (Villarreal, 146), Míchel González (Málaga, 129) y Eduardo Berizzo, que inicia una nueva etapa en el Sevilla después de dirigir al Celta durante tres temporadas y 114 choques ligueros.

Otros seis entrenadores tienen al menos una temporada de experiencia en Primera. Ziganda (Athletic, 99), Muñiz (Levante, 76), Setién (Betis, 68), Eusebio (Real Sociedad, 65), Zidane (Real Madrid, 58) y Asier Garitano (38), que debutó el curso pasado logrando la salvación con el Leganés.

Los cinco técnicos restantes no saben lo que es dirigir un partido de Primera División y de entre todos ellos, Juan Carlos Unzué es el que menos experiencia tiene como primer entrenador, aunque ha trabajado junto a técnicos del nivel de Pep Guardiola o Luis Enrique.

Bordalás, por ejemplo, debutará en la máxima categoría al frente del Getafe, pero ha dirigido cerca de 600 partidos entre Segunda y Segunda B con Benidorm, Alicante, Novelda, Hércules, Alcoyano, Elche, Alcorcón, Alavés y Getafe.

Pablo Machín también se estrenará en Primera después de ascender al Girona, pero acumula más de 200 partidos al frente del Numancia y el conjunto catalán.

Por su parte, la UD Las Palmas ha entregado la dirección del primer equipo al que hasta ahora era el preparador del filial, Manolo Márquez, un novato en Primera que sin embargo ha entrenado durante años en otras categorías. Su tope estaba en Segunda B, con más de un centenar de encuentros al frente de Badalona y Espanyol B.

Mientras, el argentino Luis Zubeldia, que a sus 36 años será el preparador más joven de la categoría en la temporada 2017/2018, entrenará por primera vez en Europa. Sin embargo, acumula más de 350 partidos de experiencia como primer técnico en Argentina, Ecuador, México y Colombia.

El propio Juan Carlos Unzué se refirió en su presentación oficial a su escasa experiencia como máximo responsable de un banquillo y explicó que esa experiencia previa al frente del Numancia le será de ayuda ahora en Vigo. "He tenido diferentes roles en el fútbol: portero, entrenador de porteros, primer entrenador, segundo entrenador y vuelvo a ser primer entrenador. La sensación que he tenido siempre cuando he iniciado un rol nuevo ha sido la de novato. Y ha costado porque el proceso requiere un tiempo. También me pasó con mi primera experiencia como segundo entrenador, aquí en Vigo con Luis. Tenía esa sensación de tener que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Por eso aquella experiencia como primer entrenador me hace sentir mucho más preparado para, con la responsabilidad que requiere este club y este cargo, poder hacerlo con más garantías y seguridad", señaló Unzué, exayudante de un Luis Enrique que debutó como técnico en la Primera División española al frente del Celta (antes había dirigido a la Roma) con buenos resultados. Ahora, el navarro tratará de emularlo.n