Unzué: "Hicimos suficientes ocasiones para haber ganado"

El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, lamentó al término del partido la falta de "efectividad" de su equipo en un partido en el que, a su juicio, generaron suficientes oportunidades de gol como para haber ganado a un Atlético que supo sacar el máximo partido a sus virtudes.

"El rival ha tenido una gran eficacia, porque ha chutado dos veces a puerta y ha hecho un gol, y nosotros no hemos tenido tanta efectividad", resumió el técnico navarro al término del encuentro de ayer en Balaídos. "A un equipo como el Atlético, al que es tan complicado hacerle ocasiones, creo que le hemos hecho las suficientes para poder haber ganado el partido", agregó Unzué en este sentido.

El preparador celeste destacó la capacidad del cuadro rojiblanco para mantener la ventaja en el marcador, algo que volvió a mostrar ayer en Balaídos el conjunto de Diego Simeone. "Ellos se han encontrado con un partido que saben manejar muy bien, un 0-1 en una jugada aislada, y a partir de ahí juegan de una manera muy específica, lo hacen muy bien, y hemos logrado contrarrestarlo llegando suficientes veces para hacer algún gol. Pero esto es una cuestión de efectividad", insistió el navarro.

Unzué aseguró que, en caso de volver a jugar el partido, realizaría el mismo planteamiento. "Plantearía lo mismo, porque no ha sido ninguna sorpresa lo que ha hecho el Atlético. Es lo que hace habitualmente, no he descubierto nada. Venían en una situación difícil y en esas situaciones, porque conozco bien al 'Cholo' y sus planteamientos, va a asegurar si cabe un poco más y a intentar aprovechar el error del rival", explicó.

En la segunda parte, con el 0-1 en el marcador, Unzué optó por dar entrada a Emre Mor y Guidetti en lugar de Wass y Cabral. El objetivo, dijo, era atacar por las bandas y acumular a más rematadores dentro del área. "Hemos cambiado un poco el sistema para intentar abrir el campo y meter a otro hombre más de remate, para intentar, ante su acumulación de jugadores tener dos futbolistas más específicos como Emre y Pione en bandas y a Maxi, John y Iago cerca del área para rematar. Pero desgraciadamente no ha llegado ese remate", expuso el entrenador del Celta, que agradeció el apoyo recibido de la afición y quiso acordarse de los que no pudieron ir al campo. "Ojalá podamos dedicarles una victoria", aseguró.n