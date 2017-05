Unidos por sangre y fútbol

Manolo, al que conocen como "el Giráldez", es el socio número 380 del Celta. Lleva casi medio siglo de vida como abonado del conjunto celeste. Nunca falla a su cita con Balaídos. Siente pasión por el fútbol y, sobre todo, por el equipo de sus amores. Una pasión que ha transmitido a su familia, representada ayer en Manchester por tres generaciones. Manolo estuvo en Old Trafford acompañado por sus hijos Jose y Rubén y por su nieto Miguel, además de por otros amigos que no quisieron perderse una ocasión histórica.

"El celtismo lo hemos vivido en familia desde siempre", explica Jose, hijo de Manolo y padre de Miguel, que a sus 12 años ya ha tenido la oportunidad de acudir a campos tan emblemáticos como San Mamés, el Amsterdam Arena o, ayer, Old Trafford. "Viajar con la familia me parece muy bonito. Ya he ido a Bilbao y también a Amsterdam", explica Miguel, cuyos jugadores favoritos son Iago Aspas –"claro", matiza– y el 'Tucu' Hernández. Aspas también está entre los preferidos de Lara, otra joven aficionada que acudió a Manchester en el mismo grupo que la familia de Manolo. En su caso, John Guidetti completa la lista de futbolistas celestes preferidos y el fútbol es la excusa perfecta para hacer turismo, además de para arropar a su equipo. "Me encanta viajar en familia para apoyar al Celta. Visito sitios nuevos y es interesante ver otros campos", explica Laura.

Miguel y Laura son la voz de la juventud. La de Manolo es la de la experiencia de un aficionado que lleva casi medio siglo asistiendo de manera regular a Balaídos. "Llevo 47 temporadas como socio. Fui a Balaídos por primera vez a un Celta-Real Sociedad de la temporada 62/63. Tengo el recorte de prensa de aquel día y todo", explica. "Mis hijos, mi nieto, mi nieta, mi nuera... Todos somos socios", explica el veterano aficionado de Os Zoqueiros, que no es un habitual en los desplazamientos del Celta lejos de Balaídos pero no quiso perderse esta histórica ocasión. "No soy muy amigo de viajar. Además, por mi trabajo tampoco podía. Pero sí fui a Turín o a Bremen. Y también a Coruña, antes incluso de que construyeran el pabellón que hay junto al estadio de Riazor", rememora.

Donde no falta Manolo, como tampoco los miembros de una familia, es a las citas del Celta en casa. "A Balaídos siempre", asegura de manera tajante. "Me hice socio de Marcador cuando estaban construyéndolo. Me pasaron a Gol. Cuando la economía fue para arriba, fui a Río Alto. Cuando a los hijos hubo que pagarles recibos porque estaban uno en Santiago y otro en otro lado y no había suficiente dinero, me bajé a Marcador. Y hace doce temporadas me subí a Río Bajo. Si tuviera que ir a Fondo, iría a Fondo. El campo es el campo", explica el abonado 380 del Celta. Esta vez, el campo fue Old Trafford y ni "el Giráldez" ni los miembros de su familia quisieron perdérselo, como muchos otros familiares, amigos, conocidos o desconocidos que han encontrado en el fútbol un nexo de unión.n