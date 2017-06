Unha colleita de bronce

Onte o vento do norte non soprou a favor das embarcacións galegas nin das da Ría de Vigo. O Campionato de España de traiñeiriñas organizado por Samertolameu de Meira rematou cunha única presea para as embarcacións do sur de Galicia, das tres obtidas polas tripulacións da comunidade.

O club local foi o encargado de salvar a honra do remo da Ría de Vigo en sénior feminino, nunha regata na que San Juan amosou a condición de favorita dende a primeira pada. No primeiro longo a súa renda xa era de dez segundos sobre as catro tripulacións galegas que competían pola segunda posición e que pasan en dous segundos pola baliza. A situación xa mudou no ecuador da proba porque Náutico de Riveira rachaba o grupo con Meira a dous segundos. As locais, nunha xornada de forte vento, tentaron neutralizar as diferenzas, pero resultou imposible. Terceiro posto para as moañesas con Chapela na quinta praza.

A regata sénior masculina presentábase notablemente igualada, pero con certo cartel de favorito para Ziérbena. O barco vasco cumpriu o seu papel dende o primeiro longo. O vigués Juan Zunzunegui, adestrador e remeiro, estivo onte dentro da tripulación para encabezar en primeira persoa a vitoria. É o terceiro título consecutivo do bote vasco.

A segunda posición foi para Cabo da Cruz cunha renda de tres segundos sobre Urdaibai. Tirán Pereira e Samertolameu completaron a final nunha xornada na que nunca estiveron en disposición de meterse na loita polo podio. Os do Con pagaron un mal primeiro longo, mentres que os de Meira buscaron unha saída forte, pero non tiveron capacidade de aguantar o ritmo. Os barcos moañeses pecharon así un Campionato de España que comezou con certas esperanzas, pero no que atoparon rivais especialmente fortes.

En xuvenís cumpríronse as sensacións da xornada do sábado e o podio foi totalmente foráneo. Título para Kaiku, por diante de San Juan e San Nicolás. Rianxo e A Cabana pecharon a regata.n