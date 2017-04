Una reacción para vivir

El Frigoríficos del Morrazo se sobrepuso a otro pésimo inicio de partido (3-8, min. 9) y sumó un importantísimo triunfo ante el Recoletas Atlético Valladolid (29-26) que le permite seguir soñando con la salvación a falta de cinco jornadas.

Como en sus últimos partidos, el equipo gallego empezó sin tensión. Su debilidad defensiva y varias pérdidas de balón en el ataque posicional le obligaron a otra remontada épica. Antes del minuto diez, el Valladolid ya ganaba por cinco (3-8).

El técnico local, Víctor García 'Pillo', pidió tiempo muerto. Su equipo reaccionó (6-8, min. 13) pero la nula aportación de la portería y de nuevo varios errores en ataque lo penalizaron (9-15, min. 22). No obstante, dos exclusiones consecutivas del Valladolid oxigenaron al Frigoríficos, que con un parcial 4-0 en ocho minutos logró llegar con vida al descanso (13-15).

Esa mejoría continuó en el arranque del segundo acto, en el que Edu Salazar, que había sustituido a Pedro Hermones en la portería, se convirtió en protagonista. Varias paradas suyas y un juego mucho más dinámico en ataque, liderado por David García y Muratovic, certificaron la remontada en el minuto 40. 19-18 y nuevo tiempo muerto de Nacho González.

Tras el parón, el Frigoríficos, espoleado por su afición, que volvió a responder con un Gatañal prácticamente lleno, dispuso de dos ataques para ponerse tres arriba pero cometió errores. La consecuencia: 22-22 a falta de catorce minutos. Aun así, mantuvo la intensidad defensiva con el rugido de la grada y con otro parcial 4-0 cogió una renta de cuatro goles (26-22) insalvable para el Valladolid.

El equipo cangués abandona la última plaza y aventaja ahora al Sinfín, colista, en un punto. No obstante, sigue en descenso y tiene a dos puntos al Villa de Aranda y al Benidorm.n