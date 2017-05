Una ciudad, un equipo

El partido se acerca. Y la ciudad se sigue preparando. Después de que el Celta y el Concello diesen los primeros pasos para teñir de celeste la urbe, en los últimos días han sido directamente los propios aficionados los que se han lanzado a adornar las calles. Poco a poco proliferan las banderas, bufandas y demás parafernalia en balcones y ventanas, denotando que no sólo el equipo vive con ilusión el duelo, sino que la práctica totalidad de la ciudadanía viguesa espera con medible ansiedad la cita.

Según se acerque el encuentro, la intensidad del celtismo crecerá en Vigo. Porque cada vez hay más señales que indican que mañana no es un día cualquiera. Los monumentos adornados, los carteles de los futbolistas celebrando goles, las banderas colgando de las farolas, los lemas 'This is Afouteza' y 'Vigo sempre co Celta'... Todo se aúna para crear el ambiente de las grandes ocasiones.

Hoy la olla de presión subirá de intensidad con la llegada a Vigo del Manchester United y de parte de los 1.300 aficionados que los acompañarán en Vigo. Cuatro vuelos chárter aterrizarán en el aeropuerto de Peinador, siendo el principal el del equipo de Jose Mourinho, que tomará tierra en el aeropuerto de Peinador a las 18:20 horas.

Las primeras horas servirán para comprobar la actitud de los seguidores ingleses, con las fuerzas de seguridad pendientes, al igual que los hosteleros de la ciudad. Aunque el gran desembarco de aficionados se espera para mañana, en las horas previas al partido nocturno en Balaídos.

Hoy, el United apenas se dejará ver, ya que Jose Mourinho prefirió entrenar en tierras inglesas y llegará justo para su comparecencia de prensa, fijada para las 19:00 horas.