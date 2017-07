Una céltica en el Mundial

Nediam Vargas recaló en Vigo por una coincidencia del destino y la vida. La venezolana decidió buscar en cambio en su carrera para tratar de estar este verano en el Campeonato del Mundo de atletismo de Londres como primer paso del ciclo olímpico hasta Tokio 2020. Ahora viste la camiseta del Atletismo Femenino Celta y el próximo 8 de agosto disputará las series de 200 metros en la cita planetaria. Habrá una céltica.

Su llegada a la ciudad y al club vigués se fraguó hace unos meses cuando "envié mi curriculum a la Federación Española y ella se lo envió a los clubes. Me escribieron de Vigo y Ferrol, pero los de Ferrol muy tarde, cuando ya llevaba un mes hablando con la gente del Celta. Querían que me viniera, lo hice y estoy contenta de estar aquí", explica la velocista.

Una de las principales culpables se su llegada al club vigués fue la atleta y directiva Cristina Estévez. "Hablé con Cris. Ella lo expuso en la junta directiva y otros le decían que yo igual no iba a querer porque es un club pequeño. Pero ella lo intentó, hablamos mucho tiempo. Expliqué que venía con mi dinero, sin apoyo de la federación y que quería competir en pista cubierta, que no lo había hecho porque no hay en Venezuela. Me dijeron que sí, que eran un club de Primera División con pocos recursos, pero que les encantaría que estuviese aquí. Me ayudaron a conseguir piso y así me vine", explica Vargas, que reconoce que "de España conocía Guadalajara, pero me gusta mucho más Vigo y la gente de aquí. Si en un futuro me cambio de club, creo que me quedaría en la ciudad".

Antes, lo inmediato, es el objetivo por el que llegó a la ciudad y que consiste en disputar el Campeonato del Mundo de Londres. "Diría que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Queda esperar a hacerlo bien en Londres y aspiro a meterme en las semifinales y, por qué no, meterme en la final. Sería un objetivo cumplido", aclara Nediam Vargas mientras espera los billetes para saber el día de su marcha a la capital inglesa y realiza los últimos ajustes en la pista de Balaídos.

En la cita mundialista entró por un escaso margen porque rebajó la mínima (23.10 segundos) en tres centésimas: "Tengo 23.07 legal y algo menos con viento favorable. Estar en 22 segundos con viento legal sería perfecto".

No obstante, alcanzar esas velocidades no es cuestión del azar. Requiere mucho trabajo, como explica la velocista venezolana: "Mantengo como entrenador a Douglas Marcano, que está en Venezuela, y aquí me supervisa Alberto Salgado, del Celta. Me coordina algunas cosas, las comento con mi entrenador y lo vamos complementando todo".

Acude a las pistas de Balaídos en doble sesión de mañana y tarde y, entre medias, realiza una siesta para recuperar entre ambas. Horas de trabajo sobre el tartán vigués, "y gracias a dios me han salido las cosas. No ha sido fácil, pero conseguí el objetivo y ahora todo lo que llegue es un añadido". Será la segunda cita mundialista de la velocista venezolana de 22 años porque ya estuvo en 2015 en el Mundial de Pekín.

Decidió salir de su país para poder afrontar la temporada de pista cubierta y también tratar de mejorar en instalaciones y calendario. "Hablé con mi familia y me apoyó", explica Vargas. Y también reconoce que" me gustó el ambiente y el trato. Me recibieron bien y estoy feliz".

El próximo martes 8 de agosto tendrá su particular cita con el objetivo del año en la ciudad de Londres para disputar el Mundial de atletismo. La hora prevista para el inicio de los 200 metros son las 19:30 horas y buscará avanzar a semifinales. Si lo consigue, Nediam Vargas intentará dar un paso más y su familia adoptiva del Celta de atletismo estará pendiente de cada una de las zancadas.

Sus registros y trayectoria ya despertaron expectación en el atletismo español y, tras recibir dos únicas llamadas hace unos meses, "ya tengo alguna propuesta para el próximo año", reconoce Vargas, pero también añade que "lo estoy pensando, pero creo que haré la siguiente temporada con el Celta".n