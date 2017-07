Un foso largo para Becerril

Las pistas de Balaídos son un tránsito continuo de atletas cada tarde. Decenas de niños se forman en unas instalaciones vetustas y precarias y, entre ellos, la penúltima promesa del atletismo vigués, que presentó sus credenciales el pasado domingo en el Campeonato de España juvenil de Getafe. Es Olaia Becerril (Vigo, 1991) y se hizo con la victoria en salto de longitud con 5.90 metros, su mejor marca.

"El año pasado ya fue subcampeona de España cadete. En la pista cubierta tuvo mala suerte, pero en este campeonato ya salieron bien las cosas. Todavía es juvenil de primer año y está a diez centímetros del récord gallego. Es probable que lo mejore con prontitud", explica Alberto Salgado, su entrenador en el Celta de atletismo.

El técnico matiza que la victoria en el Campeonato de España llegó "en unas condiciones malas. Bajaron las temperaturas, llovió, la pista estaba mojada y la tabla resbalaba porque era muy nueva. Todas las participantes saltaron por debajo de su marca salvo ella". De hecho, sorprendió al propio técnico porque "por los entrenamientos, sabía que podía estar cerca de 6 metros, pero en buenas condiciones. En las que hubo allí, no. Creía que 5.80, como mucho e hizo 5.90".

Olaia Becerril es un producto de la cantera céltica y del atletismo vigués al 100% porque "aparece en el club por la escuela del Carrasqueira de Coruxo. Se ve que tiene cualidades y desde alevín ya destacaba. Batía récords gallegos con frecuencia. Cambió de monitor hasta que en infantil la empieza a entrenar Sara Portabales, que estuvo hasta el año pasado. Hizo un gran trabajo en su formación y la convenció para dedicarse al atletismo".

Tras este recorrido, llega hasta un Alberto Salgado que no alcanza a poner límites. "Le gusta el atletismo, le gusta el salto y tiene cualidades. Llevo un año con ella y doce de experiencia como entrenador y es especial. Tiene como un efecto multiplicador, hace la mitad que otra persona y le rinde el doble", afirma el preparador y añade que "después tiene una capacidad competitiva enorme. Se sitúa en el pasillo y es más segura que muchos adultos. Todavía su nivel de entrenamiento es muy bajo, por lo que tiene mucha mejora".

El propio Salgado reconoce que "entrenarla es fácil. Lo que cuesta más es la continuidad porque, incluso, lo ve fácil y no le da importancia a faltar algún entrenamiento. Es buena estudiante y por exámenes falta a entrenar en semanas importantes. Por ahora, no recibe ayudas en este sentido". Condicionantes externos como el hecho de que "posiblemente, el mayor problema es que Olaia asuma que cada vez va a tener que trabajar más, con una mayor exigencia y también que asuma que no siempre va a ganar".

Cuidar el entorno, estar centrada en el deporte y evitar caminos incorrectos son siempre amenazas en la proyección de un atleta prometedor. En el caso de Becerril lo parecen más porque "físicamente y a nivel de carácter competitivo, es un cañón. Por Balaídos pasa mucha gente, pero con estas condiciones, muy pocas".

En la recta de los 100 metros y, sobre todo, en el pasillo de saltos se puede gestar una atleta de gran nivel. Esta tarde compite en la Copa Ibérica y en las próximas semanas aparece el Festival Olímpico de la Juventud Europea y el Gallego absoluto. Apunta a que los seis metros pueden caer pronto. La primera barrera de muchas.n