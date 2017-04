La UEFA ya ha preguntado al Manchester por las entradas

Mientras Vigo se viste de celeste, las comunicaciones entre Celta y Manchester no están siendo todo lo fluidas que desearían en Vigo. El club británico se muestra reticente a contestar a los requerimientos célticos –acerca de la entrega de más entradas para el partido de Old Trafford y de los cánones aplicables a las radios por la retransmisión de dicho partido– con la premura que sería de desear en Praza de España. Por eso, todo se centra en el caso de las entradas en la mediación de la UEFA, que ya ha preguntado a la entidad británica por el tema, dando traslado de la exigencia celeste de contar con más billetes.

En el Celta confían con contar con una respuesta cuanto antes y que ésta sea positiva. La idea es que la UEFA obligue al Manchester a cerder el 5% de las localidades de Old Trafford, tal y como está estipulado, pero el club inglés defiende que ya las ha puesto a la venta. Las 1.600 repartidas en Vigo ya están agotadas.

En cuanto al choque de Vigo, ayer terminó el plazo de los abonados sin los partidos europeos incluidos para retirar su entrada. Las no retiradas –se calcula que podrían rondar los tres o cuatro centenares– se pondrán a la venta el próximo martes.



Mientras, la ciudad sigue vistiéndose de celeste. El Concello le puso bufanda al Sireno y colgó de su base una gran camiseta del Celta con un lema alusivo a los últimos tiempos: "Vigo sempre co Celta". Fue en un acto a media tarde al que asistieron tanto el alcalde, Abel Caballero, como el presidente céltico, Carlos Mouriño, este último vestido con camiseta y cazadora célticas. Por su parte, el club colocó sendas lonas en dos centros comerciales. Los aficionados también colaboraron y hasta en el Hospital Álvaro Cunqueiro se dejó ver la bandera con el lema ideado por el club: "This is Afouteza".