UCAM Murcia recibe al Celta en la Copa con la idea de "disfrutar y competir"

El UCAM, que jamás había llegado a estas alturas del torneo del KO, se ha plantado entre los 32 mejores equipos de la competición tras superar al Real Oviedo, por 4-3 en la prórroga; y al Mallorca en terreno balear.

El conjunto que dirige José María Salmerón aparcará su participación en la Liga 1/2/3, segunda categoría del fútbol español y en la que es el decimoctavo clasificado con 18 puntos sumados en 16 jornadas.

Su victoria del sábado por 3-2 ante el Numancia de Soria le ha permitido salir de los puestos de descenso a Segunda división B, y supone oxígeno puro para un equipo que llevaba cuatro encuentros seguidos sin ganar como local, y que había perdido sus tres últimos partidos en La Condomina.

Los universitarios, que vencieron con remontada incluida en el tramo final del choque, no podrán contar con el centrocampista Sergio Mora, quien sufre un edema muscular en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, lesión producida el sábado y que le impedirá volver a entrenar con sus compañeros hasta finales de esta semana.

Esta ausencia se suma a las de los también lesionados César Remón, igualmente centrocampista, y el portero Miguel Escalona.

El concurso del mediocampista Juande Prados es dudoso, por lo que Salmerón podría tener los efectivos justos en la medular para la cita copera.

No será hasta mañana cuando su técnico dé la lista de convocados, de la que saldrá una alineación en la que se esperan cambios pero que hoy está llena de incógnitas.

"Viene un Celta que seguramente no jugará con sus habituales titulares, pero que es de Primera división y tiene mucha calidad. Es un partido para disfrutar, pero en el que saldremos a competir con la intención de llevarnos algo positivo y si no podemos ganar, al menos hay que tratar de no perder sabiendo que un 0-0 sería un buen resultado", ha comentado Imaz, máximo goleador del UCAM CF en el presente curso con cinco goles en la Liga 1/2/3 y uno más en la Copa,

En relación a lo que puede aportar el once que disponga Salmerón, Imaz ha dejado claro que cuentan con "una plantilla muy larga" y que "quienes salten al terreno de juego tendrán la oportunidad de demostrarle al entrenador que pueden jugar también en la Liga".

El Celta de Vigo inicia en la Nueva Condomina su andadura en la Copa del Rey con el reto de repetir el excelente rendimiento ofrecido el curso pasado, cuando alcanzó las semifinales del torneo.

Eduardo "Toto" Berizzo, que ha dejado fuera de la convocatoria a Iago Aspas, Nemanja Radoja y Andreu Fontás, aprovechará el estreno copero para dar minutos a los futbolistas menos habituales en la Liga, a los que pidió ambición para llegar lo más lejos posible.

Necesitan ritmo de competición jugadores como José Naranjo, Álvaro Lemos o David Costas, así que todo apunta a que los tres entrarán en el equipo titular, pese a que el técnico argentino advirtió el pasado fin de semana que las rotaciones masivas habían finalizado para evitar la pérdida del equilibrio.

Un equilibrio que intentará dotar a su equipo con la entrada en el centro del campo de los chilenos Marcelo Díaz y Pedro Pablo "Tucu" Hernández, a quienes podrían acompañar Josep Señé o incluso el joven Pape Cheikh, quien el pasado domingo se estrenó como goleador.

En ataque, todo hace pensar que Pione Sisto y John Guidetti acompañarán a José Naranjo, mientras que la línea defensiva podría ser la formada por Lemos y Roncaglia en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente, con David Costas y Sergi Gómez en el centro del eje. A la portería regresará Sergio Álvarez, quien no puede jugar en Liga por sanción.

- Alineaciones probables

UCAM Murcia Club de Fútbol: Biel Ribas; Kitoko, Fran Pérez, Hugo Álvarez, David Morillas; Tito, Basha, Nono, Vicente; Natalio, Jona.

R. Celta: Sergio Álvarez; Lemos, David Costas, Sergi Gómez, Roncaglia; Tucu Hernández, Pape Cheikh o Señé, Marcelo Díaz; Pione Sisto, Naranjo, Guidetti.

Árbitro: Alfonso Álvarez Izquierdo (Comité Catalán).

Estadio: La Condomina, de Murcia.

Horario: 21.00 hora local (20.00 gmt).