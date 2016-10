Tucu protagoniza otra lesión de los internacionales chilenos

n n n Cuando la selección chilena se concentra, el cuerpo técnico celeste cruza los dedos. Cierto es que Chile es el combinado nacional con más presencia habitual de célticos, ya que Marcelo Díaz, Fabián Orellana y Pablo Hernández suelen ser convocados, pero no lo es menos que es reiterativa la noticia de que alguno de ellos sufre algún problema físico estando con su equipo nacional. En este caso, como ya le sucedió anteriormente, le ha tocado a Pablo Hernández, que ayer sintió molestias durante el entrenamiento matinal en suelo chileno en las instalaciones de Juan Pinto Durán y, tras someterse a pruebas de imagen, el cuerpo médico de la selección emitió un parte escueto en el que habla de "una lesión del aductor largo a derecha, confirmada por imágenes, por lo cual queda fuera de la nómina para el encuentro de clasificatorias ante Perú", previsto para el próximo martes.

Los galenos chilenos no concretan el problema muscular sufrido, pero el hecho de que haya sido desvelado por una prueba por imágenes no augura nada bueno. Es de esperar que el futbolista sea liberado y adelante su viaje a Vigo, donde deberá confirmarse el diagnóstico y se establecerá un periodo de baja. De ser una rotura, Eduardo Berizzo perdería a su centrocampista al menos los próximos quince días, con lo que no estaría ante Villarreal y Deportivo en Liga y en el duelo de la Liga Europa contra el Ajax en Balaídos. Además, el calendario vuelve a apretarse, por lo que una concalecencia más larga podría suponer un puñado de encuentros de baja más.

El mismo Pablo Hernández ya sufrió el pasado verano una lesión en una de sus rodillas durante la disputa de la Copa América con Chile el pasado verano, lo que provocó que empezase la pretemporada a un ritmo menor que sus compañeros. Pero no sólo él ha sufrido problemas físicos con su selección. El pasado mes de marzo, Marcelo Díaz, que acumula lesiones musculares a lo largo del último año y que acaba de salir de una hace dos semanas, sufrió un contratiempo de esta clase en su concentración con Chile, perdiéndose entonces dos encuentros ligueros, el derbi ante el Deportivo en Balaídos y la visita al Sporting de Gijón.

Ni Fabián Orellana, un futbolista que hasta la lesión de la que actualmente ultima su recuperación no se había perdido ni un solo encuentro con el Celta por razones físicas, se ha librado de la maldición. Así, se produjo esa rotura fibrilar en el recto anterior de su muslo derecho entrenando con su selección en el anterior parón competitivo a inicios de septiembre. Aunque se espera que reciba el alta en cuanto al equipo vuelva a entrenar, ya que lleva días trabajando con el grupo, y pueda reaparecer el próximo domingo ante el Villarreal, este problema le ha hecho perderse ya siete partidos, cinco de Liga y dos de Liga Europa.n