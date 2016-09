Trujillo Suárez no señaló un posible penalti sobre Aspas

El Celta no acabó contento con el arbitraje de ayer. Sobre todo, por un posible penalti no señalado sobre Iago Aspas a la hora de partido. El moañés cayó al suelo dentro del área tras una entrada de Miguel de las Cuevas –contacto hay– en el minuto 59, pero Trujillo Suárez señaló saque de esquina en lugar de al punto de penalti. Mientras, Aspas se quejaba echándose las manos a la cabeza.

Donde sí estuvo acertado el árbitro fue en el gol anulado a Guidetti en el minuto 40. El sueco remachó al fondo de las mallas el rechace de un testarazo de Cabral que se estrelló en el palo tras ser desviado por Mario, pero el tanto no subió al marcador por la posición irregular del sueco. En este caso, el nórdico sí estaba más adelantado de lo debido. Sin embargo, no fue así en una acción también invalidada por el asistente a los cinco minutos de partido. Guidetti recibió un buen servicio de Jonny y se disponía a encarar a Mario cuando la jugada fue anulada. El delantero estaba en posición legal cuando el lateral dio el pase.n