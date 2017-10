El trío del Flic Flac logra otro quinto puesto en el Europeo

Belén Gómez, Alexandra González y Andrea Verísimo, el trío del Flic Flac vigués que participa en el Campeonato de Europa absoluto de Rzeszow (Polonia) formando parte de la selección española, logró ayer otro quinto puesto en la cita continental. Después de ocupar dicha posición en la final del ejercicio dinámico el viernes, ayer repitieron plaza tras completar un gran ejercicio combinado en el "All Around". Las gimnastas viguesas sólo acabaron por detrás de las insuperables Rusia, Gran Bretaña y Bielorrusia –que repitieron podio– y de Holanda. Hoy, afrontarán su tercera y última final en el Europeo, la del ejercicio dinámico, con el objetivo de "disfrutar" después de haber logrado con creces el objetivo con el que viajaron a Polonia.

"Ha sido una maravillosa experiencia. El quinto puesto en un Campeonato de Europa es el mejor resultado que ha obtenido cualquier equipo sénior español en una gran competición. Y lo han conseguido unas viguesas. Qué orgulloso me siento", destaca desde Polonia Jorge Méndez, entrenador y fundador del Flic Flac.

Rusia volvió a demostrar el enorme nivel que atesoran sus deportistas y se aupó a la primera posición con una puntuación total de 87.560. Gran Bretaña concluyó en la segunda plaza con 86.000 y Bielorrusia completó el podio con una marca de 83.790. Por detrás acabaron Holanda, con 80.390 puntos, y España, con 79.710. Completaron la nómina de finalistas Austria, Francia y Polonia.

Hoy, el trío vigués disputará la final del ejercicio dinámico, para la que se clasificaron con la cuarta mejor nota. Esta circunstancia, unida al hecho de que ayer también superaron a Holanda en el dinámico –con un ejercicio combinado que les valió 26.740 puntos–, invita a pensar que Belén Gómez, Alexandra González y Andrea Verísimo pueden incluso superar esa doble quinta plaza. El trabajo, en cualquier caso, ya está hecho, apunta Jorge Méndez: "Hemos entrenado muchísimo y merecíamos un resultado así. En la final del dinámico vamos a salir a disfrutar. Lo que veníamos a hacer ya está hecho y con creces. Nos toca pasarlo bien en la pista y hacerlo como ha ido hasta ahora".n