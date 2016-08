Todo sea por Quino Salvo

La ACB 2016/17 arranca hoy en Vigo (20:45). Dos de sus equipos, el único referente gallego (Río Natura Obradoiro) y uno de los fundadores de la Liga en 1957 y del triunvirato que ha jugado todos los campeonatos (Divina Joventut), miden ilusiones en el I Memorial Quino Salvo, la prueba fehaciente de que el bravo, orondo y veloz jugador vigués dejó franca huella en el baloncesto local. Ningún memorial anterior (García Picher, Maribel Lorenzo y Gómez Carballo) fue capaz de involucrar a tanta gente.

Con más de dos tercios del aforo del Central ya colocados entre venta en tienda, por internet y a patrocinadores, las taquillas de As Travesas se abren a las 17:00 horas para el último arreón.

El 'Obra'-Penya ha ganado en expectación no solo por homenajear a un trotamundo o por ser el primer partido de este verano entre dos ACB. También será el primer choque que las dos plantillas, con técnico gallego en ambas (Moncho Fernández versus Diego Ocampo), celebren esta pretemporada.

Tendrá que acudir al coliseo olívico quien quiera ver el debut del lituano Vasiliauskas (base, 1,88), el esloveno Lapornik (escolta, 1,95) y el serbio Bogdanovic (ala-pívot, 2,04) por la Penya, o el de los estadounidenses McConnell (base, 1,83) y Whittington (pívot, 2,11), el checo Pechacek (ala-pívot, 2,07), el húngaro Allen (ala-pívot, 2,06) por el 'Obra', o el regreso del tirador Corbacho.

"Ya tenemos ganas de jugar contra el Obradoiro", señaló Ocampo (Ourense, 1976), aún sin el polaco Gielo, en el Preeuropeo. Su rival presenta muchos centímetros fichados. Para la afición viguesa, alejada de la ACB desde 2005 (Breogán-Caja San Fernando, Trofeo Cidade de Vigo), no parece haber un favorito claro. Porque con la Penya juega por última temporada el vigués Alberto Abalde, de padre también vigués, bosquista y que jugó en el Obradoiro y OAR Ferrol.

El Joventut siempre ha tenido tirón en Vigo. De 1986 a 1988 disputó en el Central la Copa del Príncipe, que ganó al TDK Manresa (99-80), Supercopa, que perdió contra el Barça (91-88), y cuartos de la Copa del Rey, imponiéndose al Estudiantes (86-71). Aquellos años de Villacampa, Crespo, los Jofresa, Pardo, Montero fueron un lujo. Claro que las canteras del Seis do Nadal, Salesianos o Maristas poco pueden saber de aquella época. Por su parte, el Río Natura Monbus Obradoiro, que nunca había jugado en Vigo como ACB, es la punta de lanza del básket gallego... y la confirmación de que se puede ser profeta en propia tierra (Moncho Fernández, Santiago, 1969) . n