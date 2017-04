Todo empieza y acaba en el balón

En un día de escasa efectividad del equipo vigués, con ocasiones muy claras falladas por Iago Aspas y, sobre todo, Pione Sisto, surgió Rossi para resolver.

Once con novedades

Las bajas por lesión y la acumulación de tres partidos en siete días obligaron a Berizzo a introducir muchas novedades en el once del Celta. Hugo Mallo se cayó de la lista a última hora y su puesto en el lateral derecho lo ocupó Roncaglia, mientras que Fontás acompañó a Cabral en el centro de la zaga. En el centro del campo, Radoja llegó a tiempo tras superar su lesión y formó con Wass en el doble pivote y Jozabed como enganche. Por delante, Rossi ganó a Beauvue en las preferencias del técnico, Aspas cayó a la banda derecha y Pione Sisto se colocó en la izquierda.

Los réditos de la presión alta

Ambos equipos optaron por presionar la salida de balón del rival lo más arriba posible, pero en la primera parte fue el Celta el que sacó más provecho de esta táctica. Es cierto que el primer gol celeste se produjo tras un error individual de Pedro Bigas, que entregó el balón a Rossi al borde del área, pero el equipo vigués dispuso de varias ocasiones recuperando el balón cerca de la portería de Lizoain o en el centro del campo.

Goles pese a la escasa efectividad

El Celta dominó la primera media hora de juego, pero le faltó efectividad para concretar sus muchas ocasiones de gol ante la endeble defensa de Las Palmas. Jozabed estrelló un balón en el larguero a los ocho minutos, Lizoain detuvo un potente lanzamiento de falta de Wass y Iago Aspas falló solo delante del portero tras realizar un perfecto control orientado. Pasada esa media hora, el conjunto canario amenazó la portería de Sergio Álvarez con Prince Boateng, Vicente Gómez, que estrelló también un remate en el larguero, y David Simón, que vio cómo el árbitro le anulaba un gol por un dudoso fuera de juego. Sin embargo, cuando más apretaban los visitantes, una jugada personal de Aspas terminó con un disparo del moañés, el rechace del portero y el oportunismo de Rossi, que marcó el segundo ayudado por David Simón.

Rossi se reivindica

Tras una semana marcada por las declaraciones de su agente, que afirmó no comprender por qué Rossi disponía de tan pocos minutos en el Celta, el italiano se reivindicó ayer con un triplete. El tercero fue el de más bella factura. Recibió un pase de Jozabed, se deshizo de su par con un movimiento de delantero centro y definió con un disparo cruzado, inalcanzable para el guardameta Lizoain.

No llega la sentencia

Con 3-0 en el marcador en el minuto 56, cualquier partido estaría visto para sentencia. Cualquiera, menos si los contendientes son el Celta y Las Palmas. En la primera vuelta, el cuadro canario remontó un 0-3 para sumar un punto y el equipo vigués buscó ayer el cuarto para no pasar apuros, pero Pione Sisto no tuvo su día, desperdició dos claras oportunidades y dio aire el equipo de Quique Setién.

El balón cambia de bando

Tras atacar y defenderse con el balón durante setenta minutos, el Celta perdió la posesión en los últimos 20 y Las Palmas tuvo tiempo para inquietar de verdad al equipo de Berizzo. Una mala salida de Sergio en un córner facilitó el gol de Pedro Bigas, llegaron los nervios y Viera remató fuera un pase de Jesé con toda la portería libre. Al final, los vigueses lograron enfriar el partido y asegurar la victoria. n