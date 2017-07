Título de González y Duarte

Mauro González y Desirée Duarte, dos clásicos de la temporada del ciclocross en Galicia, culminaron ayer la campaña de verano con el título autonómico en enduro, una de las modalidades de bicicleta de montaña.

En la categoría masculina, Mauro González superó al gran favorito a la victoria, el vigués Toni Pérez, y confirmó sus progresos en esta disciplina del ciclismo de montaña. El ciclista del Salvaterra cimentó su victoria en los dos primeros tramos de la jornada, en los que endosó once segundo a su principal rival, algo apagado al comienzo de la competición. Trató de reaccionar Toni Pérez y se adjudicó el cuarto tramo del día, el de mayor dificultad, pero no fue suficiente para recortar toda la desventaja acumulada. El tercer puesto fue para José Manuel Vaqueiro.

No obstante, segundo y tercer clasificado también subieron a lo más alto del podio porque fueron los campeones en sus correspondientes grupos de edad. Toni Pérez fue el mejor en máster 30 y Vaqueiro en 40.

Mauro González indicó al termino de la prueba que "era un pequeño objetivo que me había marcado. Los Campeonato de Galicia siempre son especiales y gusta hacerlo bien. Conseguí ganar el absoluto general, fui manteniendo ritmo desde el principio y en el cuarto tramo apreté para intentar marcar la diferencia en el tramo más físico y más largo de la carrera. En el quinto intenté no cometer errores para asegurar".

En la categoría femenina dominó sin dificultades Desirée Duarte ante Gabriela Ferraz en una prueba con escasa participación. Duarte, campeona de España, se impuso con notable facilidad y sumó el título autonómico. "Lo pasé mal físicamente y tuve algún problema mecánico en dos bajadas, pero al final fue bien. Me gustó mucho", expresó Duarte.n