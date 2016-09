Tirán tratará de acercarse a los mejores en la Concha

Tirán Pereira alcanzó el jueves el primer objetivo con el que viajó a San Sebastián: clasificarse para la final de la Bandera de La Concha, la regata de traineras más importante del mundo. Ahora, la embarcación moañesa aspira a acercarse lo más posible a los mejores en la final, cuya primera jornada se celebra esta mañana con la "Mar do Con" llamada a priori a pelear por la sexta plaza con Ziérbena.

Urdaibai y Hondarribia, primera y segunda en la Liga ACT San Miguel, son las grandes candidatas a la victoria en La Concha. Pero hoy no navegarán en la misma tanda, sino que los de Irún competirán en la primera y los de Bermeo, en la segunda junto a Tirán. Urdaibai, por tanto, contará con la ventaja que supone tener referencias de su gran rival por la victoria, aunque el cambio de las condiciones del mar puede perjudicarle. Por su parte, Hondarribia remará junto a las tres traineras con más opciones de sorprender a los favoritos: Orio –la trainera más laureada con 31 Banderas de la Concha en su palmarés–, San Juan y Kaiku.

En la segunda tanda estarán Urdaibai, Tirán, Ziérbena y la anfitriona Donostiarra, la más débil de las ocho finalistas. El objetivo de la embarcación que entrena José Ángel Cambados 'Truco' será acabar por delante de Ziérbena –que Donostiarra será última ya se da por sentado– y tratar de acabar lo más cerca posible de Urdaibai, para así aspirar a arañar algún puesto más con respecto a las traineras de la primera tanda.

En función de las posiciones en las que acaben las traineras esta mañana se establecerán las tandas para la segunda jornada de la final de la Concha, que se celebrará el domingo de la semana que viene y en la que se decidirá la victoria. Sabedores de la importancia que tiene llegar con ventaja a esa segunda cita, Hondarribia y Urdaibai tratarán de marcar el mejor tiempo esta mañana en San Sebastián.

Antes de que comiencen las dos tandas masculinas, con Tirán como única trainera gallega, Cabo da Cruz representará a Galicia en la categoría femenina, que inaugura la competición a las 11:00 horas. Las gallegas tratarán de acabar entre las cuatro primeras, aunque en principio no están entre las favoritas a la victoria final. Ese honor recae en esta ocasión en las traineras de San Juan e Hibaika.n