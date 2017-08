Tirán, donde tiene que estar

Tirán Pereira está muy cerca de lograr el objetivo que se había marcado al principio de temporada: lograr la permanencia en la Liga ACT. Una vez cumplido el ecuador de la competición, la trainera moañesa ocupa la sexta plaza de la tabla con un amplio margen con el último, Astillero -el que descendería-, y el penúltimo, Ares -el que promocionaría-.

El patrón de Tirán, David Álvarez, admite que están satisfechos con su rendimiento en este primer tramo de campaña y también por haberse proclamado la pasada semana campeones de Galicia.

"Hemos pasado algún fin de semana un poco más bajo, pero es normal. Hay objetivos. Hemos quedado campeones gallegos y llevábamos tres años sin conseguirlo.El objetivo se ha basado en intentar hacerlo bien en ese campeonato. Al margen de esto, hemos compaginado regatas muy buenas con otras muy malas también. Lo sabíamos desde el principio de temporada y nos está saliendo bien", aseguró en unas declaraciones a la web de la Liga ACT.

"Hemos tenido un poco de mala suerte con algún enganchón y con algún cambio de viento", añadió Álvarez, que matizó que "estamos satisfechos, estamos donde tenemos que estar, que es en mitad de tabla, trabajando poco a poco, con calma. Si quedamos undécimos no nos ponemos nerviosos, sabemos lo que estamos haciendo. El míster está haciendo un gran trabajo desde la pretemporada. Hemos confiado en él y las cosas están saliendo hasta el momento. Ahora queda la segunda parte de la temporada, los equipos van a apretar y hay que saber lucharla".

David Álvarez espera que no decaiga el rendimiento de Tirán en el segundo tramo de competición, que comenzará el sábado 12 de agosto con la Bandera de Hondarribia -este fin de semana descansa la ACT debido a la celebración del Campeonato de España-.

"El objetivo es remar y que el barco nos salga bien e intentar no sufrir. Estamos en condiciones de no sufrir ahora mismo, pero queda la mitad. Desde abajo van a apretar y hay equipos que su preparación está encaminada hacia el final. Llevamos muchos años aquí y sabemos que esto es largo y duro, que todos entrenan. A veces el mar te lo quita y a veces te lo da", explicó. n