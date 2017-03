Tiempos de escasez

Llegó el invierno de la escasez para Tirán Pereira. Hace dos temporadas, el conjunto moañés pasó por una reestructuración por la marcha de Daniel Pérez Fandiño, pero la llegada de José Ángel Cambados 'Truco' y sus movimientos permitieron volver a confeccionar una plantilla de garantías. Sin embargo, este invierno volvieron a producirse marchas en el club de O Con y, en teoría, los refuerzos no suplen las pérdidas.

El técnico así lo reconoce e indica que "perdemos potencia, tenemos menos watios y, además, hay que acoplar a gente que trae otra forma de remar. Es un año complicado en el que el objetivo es salvar la categoría".

El preparador perdió a ocho titulares prácticamente indiscutibles durante la temporada pasada como David García, Cristofer González, Diego Hermo, Marcos Peña, Álex Rodríguez, Adrián Lago, Roberto Carlos Costas y Kevin González. Todos con experiencia y muchas regatas de ACT en su trayectoria. El capítulo de llegadas no parece compensar las marchas. Sebastián Acervi, José Manuel Boubeta y Pedro Jesús Fernández se incorporan desde el remo autonómico, a los que añadir José Ángel García y Daniel González, procedentes de Asturias, pero con el condicionante de no poder entrenar diariamente con sus compañeros. A estos se suman un nutrido grupo de canteranos de Tirán y jóvenes con futuro que todavía tienen que evolucionar como Alberto Argibay, Manuel Gestido, Pablo López, Iván Lemos, Jesús Sánchez, Daniel Santiago y Tomás Toscano. Alguno de ellos no entrará en la selección definitiva y otros sí lo harán porque "creo que tienen futuro y trabajamos con ellos para eso".

Debido a los cambios, es presumible que otros dos jóvenes como Yonathan Fontenla y Raúl Couso ganen peso en la "Mar do Con" tras su inicio el pasado verano. A ellos se une el grupo de veteranos que continúa encabezado por Suso Hermelo, José Manuel Iglesias y Tomás Casas, que superan la veintena de años en la entidad.

Un verano que se presume con dificultades para la trainera moañesa. Parte con el objetivo de dejar dos barcos por detrás en la clasificación general para salvar la categoría. Ares, Ondarroa e, incluso, San Pedro serán sus rivales. En la lucha por el título volverán a estar Hondarribia y Urdaibai.n