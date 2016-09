En los tiempos de Dellacha

El Celta disputó ayer su quinto partido oficial de la temporada y todavía no conoce la victoria. El balance: tres derrotas y dos empates. Los vigueses cayeron en sus tres primeros encuentros –ante Leganés, Real Madrid y Atlético– y firmaron tablas en los dos últimos: el jueves pasado en Liga Europa contra el Standard de Lieja y ayer en casa de Osasuna. Hacía más de cuarenta años que el Celta no empezaba una temporada encadenando cinco encuentros seguidos sin ganar. Lo hizo en la campaña 1993/1994, con el argentino Pedro Rodolfo Dellacha como técnico.

Dellacha (Buenos Aires, 1926-2010) fue un defensa central internacional con la selección de Argentina, con la que ganó la Copa América de 1957 y participó en el Mundial de 1958. Tras su retirada se convirtió también en un entrenador de éxito –ganó ligas en cuatro países y dos Copas Libertadores– pero no consiguió triunfar en Europa. Su única experiencia fue en el Celta, en la temporada 1972/73. Dimitiría antes del final de una campaña que ya empezó mal, puesto que Dellacha no fue capaz de ganar ninguno de sus cinco primeros partidos oficiales al frente del conjunto celeste. El balance fue de tres empates (contra Espanyol, Athletic y Burgos) y dos derrotas (ante Real Sociedad y Málaga). Su primera victoria llegó en la sexta jornada del campeonato, en Balaídos frente al Castellón (2-0). Este miércoles, Berizzo tratará de emular a su compatriota rompiendo la mala racha del Celta en este inicio de temporada.n