"Si tengo que perder porque un rival es superior, que sea el Celta"

n n n El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, manifestó ayer tras la derrota de su equipo ante el Celta que no puede marcharse contento de Balaídos por la actuación de sus jugadores en un partido en el que, a su juicio, el gol del chileno Tucu Hernández, tras un clamoroso error de Ter Stegen, los mató. "No puedo hacer una valoración muy positiva. Empezamos bien, metidos, sabiendo de la importancia para ponernos primeros. A partir del minuto quince perdimos duelos, se nos anticiparon siempre y perdimos muchas transiciones. Luego también hubo errores en el inicio del juego. Fuimos inferiores en el partido", comentó.

"Tratamos de cambiarlo –continuó el técnico asturiano– para meternos en el partido y lo conseguimos, pero el cuarto gol nos mató. Al final tuvimos ocasiones para empatar el choque pero no puedo irme contento de Vigo".

El ex entrenador del Celta señaló que los jugadores son los "más fastidiados" por la derrota, y recordó que "las cosas no funcionan siempre como uno quiere. Si hay un equipo que nos puede hacer daño es el Celta y si tengo que perder porque un equipo es superior a mí, que sea el Celta", subrayó Luis Enrique, quien aseguró no estar arrepentido por la alineación que sacó: "Soy entrenador y mi trabajo es tomar decisiones antes el partido. Después es muy fácil. Llevo muchos años haciéndolo y no me está yendo mal".

Preguntado por qué el equipo de Berizzo le crea tantos problemas, respondió que "hacen una defensa hombre contra hombre, corren muchísimo y no te generan situaciones fáciles", explicó el asturiano, quien disculpó a Ter Stegen.n