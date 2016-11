"Tengo mucha suerte porque de donde yo vengo es difícil salir"

No ha jugado mucho y todavía tiene ficha con el filial, pero está en la dinámica del primer equipo a todos los efectos. ¿Cómo está viviendo esta temporada?

Pues la verdad es que muy bien. Cada día aprendo muchas cosas, noto que mejoro a diario y me están ayudando mucho para que pueda mejorar. Estoy muy contento.

Carlos Hugo García Bayón asegura que su evolución entrenando con el primer equipo puede ser incluso mayor que la de otros jugadores con minutos en Segunda B. ¿Siente que es así, nota esa progresión?

Sí. Estoy mejorando mucho, muchísimo diría. Yo mismo lo noto y mis compañeros a veces también me dicen al acabar de entrenar que estoy mejorando bastante. Arriba todo es más grande. Tienes que estar preparado físicamente, tienes que estar preparado mentalmente también. Tienes que pensar muy rápido porque todo pasa muy deprisa y eso te obliga a mejorar.

La semana pasada tuvo la oportunidad de jugar de inicio en el Memorial Quinocho. ¿Cómo se encontró en el campo?

Después de mucho tiempo sin jugar un partido desde el inicio y tener la oportunidad de jugar 60 o 70 minutos, me encontré muy bien. Lo que intento hacer en cada entrenamiento es trabajar bien para cuando tenga la oportunidad de jugar no tener dificultades.

¿Echaba de menos jugar?

A veces me está dando minutos el míster, pero sí echaba de menos jugar un partido desde el principio y sentirme jugador. Pero para un chico de mi edad lo normal es estar en un filial o en una categoría inferior y yo tengo la suerte de estar ahí, en el primer equipo. Estoy muy contento y cada día noto que aprendo mucho más.



¿Siente la confianza de Berizzo?

Sí, me da mucha confianza. Me habla todos los días, me ayuda para que mejore, si hago algo mal me corrige… Me gusta mucho tener la oportunidad de estar aquí y trabajar con el míster.

¿Qué es lo que le pide?

Lo que más me dice es que tenga paciencia. Soy muy joven y lo primero es aprender, intentar no cometer errores. Cuando me dé la oportunidad, saldré a darlo todo.

¿En qué faceta del juego cree que tiene más margen de mejora?

Debo mejorar en todos los aspectos: defensivamente, ofensivamente, atacando… Tengo que mejorar muchas cosas porque todavía soy muy joven y ahora mismo lo que tengo que hacer es aprender. Trabajo para eso todos los días.

En la plantilla del primer equipo hay cuatro centrocampistas, todos internacionales absolutos: Radoja, Marcelo, Pablo Hernández y Wass. ¿En quién se fija más?

Trato de coger un poco de cada uno. De Chelo la tranquilidad que tiene, del Tucu su fuerza, de Radoja igual, de Wass su llegada. Cada día entrenando con ellos aprendo muy rápido y puedo mejorar más. Todos tenemos estilos diferentes, pero yo me veo más como juega el Tucu. Va para arriba, para abajo, defiende, ataca, salta… Lo hace todo bien, me gusta mucho y ahora mismo me veo más como él.

El Celta alterna un 4-3-3, con un pivote defensivo y dos interiores, y un 4-2-3-1 con un doble pivote y un mediapunta. ¿En qué posición cree que encaja mejor?

Me gusta jugar donde me ponga el míster. Si tuviera que elegir, cuando jugamos con tres en el medio prefiero que me ponga con otro centrocampista y uno delante. Pero da igual, allí donde me ponga intento hacerlo bien.

El Celta tiene un buen número de canteranos en el primer equipo. ¿En quién se refleja más?

Creo que en Hugo. Me gusta mucho estar con él, hablar con él. Me ayuda muchísimo. La verdad es que es genial. Y Iago también, está ahí siempre para lo que necesito, me ayuda mucho. Los dos son increíbles y me veo como ellos. Son canteranos, empezaron como yo y siempre les pregunto cómo empezaron, qué hicieron… Siempre me dicen lo que tengo que hacer, lo hago y veo resultados.

Este sábado inician la recta final del año, con nueve partidos en 33 días. ¿Qué espera el equipo?

Creo que vamos a dar mucho que hablar, pero nuestro objetivo es el de siempre: en primer lugar, salvarnos. Lo que comentamos siempre en el vestuario es que hay que ir partido a partido. Ahora mismo pensamos en el Eibar y saldremos a ganar, como siempre hacemos.

¿Espera tener nuevas oportunidades, con tantos partidos en tan poco tiempo?

Sí, siempre lo hago. Entreno, me preparo y espero una oportunidad. Cuando el míster me la da, intento aprovecharla al máximo para demostrarle que no se equivocó dejándome en el primer equipo.

Está involucrado con la escuela en la que empezó a jugar en Dakar. ¿Es importante ayudar a que otros niños puedan seguir sus pasos?

Siempre les digo que tengo mucha suerte porque de donde yo vengo es muy difícil salir. La verdad es que hay muy buenos jugadores y si tienes la suerte de salir, lo aprovechas porque sabes de dónde vienes y no puedes relajarte. Para mí es importante ayudar. Ahora he cogido la escuela como si fuera mía y les envío balones y ropa cuando puedo. Estoy muy contento.

¿Nota que los niños de la escuela le miran como usted a los jugadores del Celta cuando llegó aquí?

Sí, cuando fui en verano los chavales me miraban como a alguien que viene de otro mundo. Eso te hace sentir especial y con muchas ganas de dar más para que te vean como su ídolo y quieran seguir haciendo las cosas como tú las hiciste.