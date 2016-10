Tengo una historia que contar

De aquí a unos años, cuando las canas tiñan de blanco el cabello de los jóvenes que anoche saltaban extasiados en la grada, estos sentarán a sus nietos sobre su regazo y les contarán una historia. Les dirán que hubo un tiempo en que lo excepcional era norma en el antiguo Balaídos; en que el Celta entusiasmaba a los suyos con un fútbol valiente y pasional; en que el mejor equipo del mundo salía goleado de Vigo una temporada y la otra también; un tiempo en que un entrenador llamado Eduardo Berizzo había llevado a sus hombres más allá de cualquier límite concebible; un tiempo en que un técnico argentino había devuelto la alegría a Balaídos.

Lo que sucedió ayer puede parecer normal, pero no lo es. No lo fue el año pasado, cuando el Celta goleó a un gigante que multiplica por diez su presupuesto, y lo fue menos anoche, cuando de nuevo superó con una facilidad pasmosa y un fútbol brillante a uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, es ahí donde se cobija el gran mérito del 'Toto', capaz de convertir en cotidiana normalidad la excepcionalidad de un equipo que compite de tú a tú contra quien sea, sin reparar en su apellido.

Consciente de que la noche podía ser especial, la afición pobló las gradas de Balaídos como nunca lo había hecho esta temporada. Por primera vez se superaron los 20.000 espectadores en el estadio a medio reformar. Pero no fue la afición quien despertó al Celta, sino el Celta quien despertó a su afición. El público se fue calentando con los goles, que ejercieron el efecto de un buen licor en una gélida noche de invierno. La fiesta comenzó con Pione Sisto, Iago Aspas aumentó el júbilo entre el celtismo y con el gol en propia meta de Mathieu llegó el éxtasis. Una noche de las que no se olvidan, de las que tornan en leyenda.

Con la primera parte convertida en mito, la segunda quedará aparcada en la desmemoria del celtismo. Hubo que sufrir, sí, pero el dolor queda en anécdota cuando el resultado final levanta las comisuras de nuestros labios y perpetúa esa sonrisa que hoy lucen todos los celtistas. Llevando a los niños al colegio, en el trabajo (hasta parece menos lunes), en la cola del pan, en el parque. Porque hoy es el día en que los celtistas se miran a los ojos y descubren que son felices.n