"Hay que tener el corazón caliente, pero la cabeza fría"

El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, confesó ayer que se siente identificado con la relevancia que tiene para la afición el derbi de hoy ante el Celta. Por otro lado, al ser cuestionado por las declaraciones realizadas el viernes por el delantero celeste Iago Aspas, que señaló como "favorito" al conjunto vigués, afirmó que de antemano "no hay nada ganado" y es el campo el que dirá.

"Me da igual", dijo en referencia a las palabras de Aspas. "Favorito o no, no tienes nada ganado. Cuando empieza el partido es cuando tienes que demostrar, el campo es el que te pone en tu lugar. Las palabras que digan los demás no importan demasiado", comentó en rueda de prensa el máximo responsable del banquillo deportivista.

Por otro lado, Garitano afirmó que el Deportivo ha entrenado "muy bien esta semana" para preparar un partido en el que "las connotaciones" que lo rodean implican que en juego hay "algo más que tres puntos" y pidió a sus jugadores corazón "caliente" pero cabeza "fría" para afrontar el duelo de máxima rivalidad en Vigo.

"Estos partidos son calientes. Hay que tener el corazón en el punto caliente que debe estar pero la cabeza fría, controlar la ansiedad, el trabajo, eso es lo más importante, jugar al fútbol. Eso es lo que tenemos que hacer", declaró el técnico vasco, que llegó el pasado verano al Deportivo para ocupar el lugar dejado por Víctor Sánchez del Amo y afronta, por tanto, su primer derbi oficial contra el Celta. No obstante, en verano ya tuvo la oportunidad de enfrentarse a los celestes, en el amistoso que ambos conjuntos disputaron en Uruguay y que acabó con un 0-2 a favor de la escuadra olívica.

El técnico del Deportivo indicó que su deseo es "ganar el partido por los tres puntos, pero también por ver a la gente de Coruña contenta, por saber que van a pasar un buen domingo".

Además, reconoció que es "bastante sentimental" y aseguró que, a pesar de llevar sólo unos meses en el club y de que afronta su primer derbi gallego en Liga, está identificado con el deportivismo a la hora de afrontar el partido de máxima rivalidad del fútbol de la comunidad. "Es un partido especial para los que son de aquí o han jugado desde pequeños aquí. Ese sentimiento lo cogemos. Te tienes que identificar con el sitio en el que estás. Yo me siento identificado y espero que los jugadores también", comentó el preparador vasco.

Por otra parte, Garitano restó trascendencia al hecho de que el Celta haya tenido partido en Europa esta semana –empató el jueves contra el Ajax de Amsterdam en Balaídos (2-2)– y afirmó que "para nada influye" en el derbi porque "la mayoría de jugadores" que se enfrentarán al Deportivo no jugaron contra el conjunto holandés o bien lo hicieron saliendo desde el banquillo.

Del conjunto vigués, aseguró que "un matiz" que le diferencia es que a nivel defensivo "seguramente es el único equipo que hace marcajes al hombre" y el Deportivo debe saber "contrarrestarlo".

Además, aseguró que le ve "igual de bien que el año pasado" porque, aunque ha firmado menos puntos en las primeras jornadas, ya se ha enfrentado al Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. "No ha tenido un calendario fácil y aun así lleva diez puntos", dijo Garitano en referencia a un Celta que aventaja en dos puntos al Deportivo tras la disputa de las ocho primeras jornadas del campeonato liguero.

El Celta no tiene esta temporada a Manuel Agudo, 'Nolito', traspasado al Manchester City inglés por 18 millones de euros, del mismo modo que el Deportivo se quedó sin Lucas Pérez, vendido al Arsenal por 20 millones –en ambos casos la cifra de sus respectivas cláusulas de rescisión–, y Garitano tiene claro qué equipo echa más de menos al que se ha ido: "Sin ningún tipo de dudas, nosotros a Lucas. Eso es indiscutible".

En cualquier caso, el preparador del Deportivo ve a sus pupilos "a tope de moral, con ganas" de imponerse y sin "dudas" sobre "el plan trazado" para conseguirlo.

"Lo que hay que hacer es ejecutarlo. Luego están las dificultades que te pone el equipo contrario", matizó el técnico, quien admitió que el Deportivo, que no ha marcado a domicilio en lo que va de temporada, tiene la "necesidad" de lograrlo, aunque el gol "no es una obsesión". "Tenemos que mejorar ofensivamente para estar más cerca del gol y de ganar. Ojalá mañana (hoy para el lector) se vean los resultados. Llevamos trabajando toda la semana", apuntó.

Por otro lado, Garitano indicó que configuró una lista de convocados con 20 jugadores porque tiene a alguno "tocado" y para poder contrarrestar cualquier "problema de última hora. Mañana decidiremos en función de las sensaciones".

En este sentido, afirmó que el delantero rumano Florin Andone, que ha tenido molestias durante la semana, está "bien" para jugar y que el holandés Ryan Babel ya "está para jugar de inicio" tras haber sido suplente en los partidos que ha disputado hasta ahora.

Por otro lado, Garitano afirmó que su equipo no vendrá a Balaídos a encerrarse a su área, sino que tratará de buscar la portería rival y de presiona arriba. "Nosotros solemos ir a buscar arriba. En eso no variamos. Contra el Barcelona, cuando pudimos, también fuimos a buscarles. No somos un equpo que se meta atrás, salvo los dos días que nos quedamos con diez, contra el Atlético y el Barcelona. En los otros seis partidos, nos fuimos arriba en todos", señaló el entrenador del Deportivo en la rueda de prensa previa al derbi.n