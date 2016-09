El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró ayer que son "justas" la "exigencia" y las críticas cuando "los resultados no alcanzan" lo que desean y admitió que la "presión es real" tanto para su equipo como para el Celta en su duelo de hoy en Vigo.

El Atlético llega a Balaídos tras sumar sendos empates ante dos recién ascendidos, el Alavés y el Leganés. "Es justa la exigencia y es justo que se nos critique cuando los resultados no alcanzan lo deseado. Tenemos que mejorar y buscar alternativas para reengancharnos bien a los triunfos", explicó Simeone. "La alternativa es mejorar el funcionamiento colectivo. A partir de eso, está claro que los jugadores que ocupen distintos lugares responderán mejor", prosiguió.

Por otro lado, el preparador argentino aseguró que la "presión" es compartida, puesto que el Celta tampoco ha sido capaz de ganar hasta la fecha. "La presión es real para los dos. Siempre las necesidades cuando arrancan la Liga son para ambos equipos. Y en este caso ninguno de los dos hemos conseguido la victoria", apuntó el entrenador, que insistió en este discurso: "En todos los partidos tenemos necesidades, por más que sea la tercera jornada, la 26ª o la 28ª".

Por otro lado, Simeone destacó el nivel del Celta. "Está claro que tenemos un partido difícil, en un campo importante, con un rival que también viene con dificultades, pero siempre con un juego intenso y con buenas alternativas ofensivas", avisó el técnico, que valoró el trabajo realizado por su homólogo en el banquillo del Celta. "Berizzo ha logrado reinventarse continuamente con su equipo y eso habla muy bien del entrenador. La salida de Augusto (al Atlético en enero de 2016) la compensó muy bien y no tengo duda, por cómo trabaja, de que la salida de Nolito la logrará compensar igual. Es un equipo trabajado que no depende de un futbolista", comentó.n