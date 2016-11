"Tenemos muchas posibilidades y vamos a ir con todo a Grecia"

El guardameta mosense agradece la continuidad, siente que está en un buen momento y, pese al empate del jueves contra el Standard, considera que hay "muchas posibilidades" de pasar a los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

¿Cómo está el equipo después del tropiezo del jueves contra el Standard?

Estamos fastidiados. Teníamos bastantes ganas de cerrar la clasificación en casa y ante nuestra afición. Salimos muy bien, conseguimos marcar el gol y seguimos así los 15 o 20 primeros minutos. Pero luego es cierto que el Standard se fue haciendo con el control. En la segunda parte no fuimos capaces de cerrar el partido y ellos nos empataron en un centro lateral.

¿Cree que el equipo se relajó en exceso después del gol?

No creo que nos hayamos relajado. Sabíamos de la importancia del partido y también que un gol de diferencia no es una gran renta. Intentamos seguir como en los primeros 15 minutos, pero no fuimos capaces y el rival, por sus méritos, se hizo con el partido. Tuvieron alguna situación ya en la primera parte para empatar y en la segunda, aunque volvimos a tener el control del partido, en el momento en el que nos meten el gol ya llevaban un rato creando más peligro.

¿Tienen la sensación de que podían haber resuelto el pase a dieciseisavos antes, que han dejado pasar demasiadas oportunidades?

Ahora ya no podemos lamentarnos. Lo bonito, entre comillas, de no cerrar la clasificación es que aún tenemos la posibilidad de hacerlo en Grecia. Será otra final, como la del jueves, y ojalá podamos ganar y clasificarnos. Es cierto que estamos fastidiados porque habría sido bonito ganar y cerrar el pase ante nuestra afición, pero no pudo ser y mientras tengamos posibilidades de pasar, que creo que tenemos muchas, vamos a ir con todo a Grecia para ganar.

Ni el Celta ni el Standard dependen de sí mismos en la última jornada. ¿Estarán pendientes de lo que suceda en el otro partido?

Creo que lo mejor es no saber lo que está haciendo el otro equipo porque te puede distraer un poco de tu partido. No dependemos de nosotros mismos y ellos tampoco dependen de sí mismos, pero pienso que ganando en Atenas vamos a clasificarnos. Pero el primer paso es ir allí, afrontar un partido que va a ser muy difícil y ganarlo. Luego ya se verá.

Iago Aspas se perderá el partido de Panathinaikos y Hugo Mallo el de mañana contra Granada y tres más por protestar. Más allá de los errores cometidos por los árbitros, ¿cree que hay que hacer autocrítica para no perjudicar al equipo?

Es evidente que al final, por muchas injusticias que se cometan contra nosotros, los perjudicados vamos a ser nosotros. Tenemos que aprender de estas situaciones. Seguramente en muchas de las ocasiones en las que protestamos tenemos razón, pero ya vemos que no nos sirve de nada y los perjudicados somos nosotros. Cada expulsión es un caso diferente, pero creo que aprenderemos de ello. Tendremos que centrarnos en lo nuestro y los árbitros, en lo suyo.

Parece que Berizzo ha aparcado por el momento las rotaciones en la portería. Ha disputado los últimos cuatro partidos y volverá a jugar contra el Granada, ya que Sergio está sancionado. ¿Cómo está viviendo esta oportunidad y cómo se está encontrando en el terreno de juego?

Me estoy encontrando muy bien, muy cómodo y evidentemente contento por jugar y por poder ayudar al equipo en lo que pueda. Mi objetivo es seguir jugando, como siempre he dicho. Cuando me toque trataré de ayudar al equipo y cuando no, seguiré trabajando para volver a tener la oportunidad de hacerlo.

¿Siente que está ante la oportunidad de asentarse como titular en el Celta?

No particularmente. Empecé a jugar cuando volví de la lesión, me encontré muy cómodo desde el principio y ahora el míster está decidiendo que el que tiene que jugar soy yo. Yo me limito a intentar hacerlo lo mejor posible e intentar aprovechar todos los minutos que me toquen. Cuanto más partidos juegue, mejor.

¿Está de acuerdo con quienes afirman que la continuidad mejora al futbolista, especialmente en el caso de los porteros?

No sólo en la posición de portero, en todas las posiciones y más en los jugadores jóvenes, como es mi caso, acumular minutos y experiencia es importante. Cuanto más juegues y más experiencia puedas adquirir, más cómodo te sentirás dentro del campo.

Después de la derrota de Eibar y el empate contra el Standard, ¿con qué ánimo afrontan el partido contra el Granada?

Con muchas ganas de volver a conseguir una victoria delante de nuestra afición y contra un rival muy difícil. Aunque no estén pasando por una buena racha, son bastante peligrosos. Tanto en la Liga como en la Europa League cualquier rival puede crearte problemas, así que no nos confiamos en ningún partido. Pero sería importante volver a conseguir un triunfo y en casa tenemos que hacernos fuertes y seguir sumando de tres en tres.

Mañana vuelven a jugar en Balaídos. ¿Cree que les perjudica el estado en el que se encuentra el terreno de juego?

La verdad es que el césped está muy mal. Personalmente no me gusta quejarme porque creo que hay que adaptarse a lo que te toque, pero no es que estuviera mal por la lluvia. Dos días antes fuimos a entrenar a Balaídos y estaba mal igual. El campo está mal, pero tampoco creo que tengamos que excusarnos en el campo. Somos jugadores profesionales y tenemos que adaptarnos a todo.n