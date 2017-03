"Tenemos la ilusión de vencer al Barça"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, quiso desligarse ayer de las informaciones que lo sitúan como uno de los candidatos a dirigir a equipo como el Barcelona, el Athletic o el Sevilla la próxima temporada, destacó la importancia del momento presente y afirmó que le gustaría convertirse en el entrenador con más partidos al frente del conjunto celeste.

"Estamos enfocados en lo que hacemos. Mi atención también está puesta en un momento muy importante de nuestra temporada, con partidos definitorios como el del Krasnodar. Nos obliga a no distraernos para nada y enfocarnos muy bien. El entrenador, los futbolistas y la afición debemos enfocarnos en lo nuestro y juntar fuerzas para lo que viene", afirmó Berizzo al ser cuestionado por el posible interés del Barça. "Significa un orgullo profesional, sí, pero no quiero explayarme en la pregunta porque no quiero que nadie entienda que pienso en otra cosa que no sea mi trabajo", agregó el 'Toto', cuyo futuro centró buena parte de la comparecencia previa a la visita al Camp Nou. "Un buen profesional respeta a otros profesionales, tanto Luis Enrique como Valverde, Sampaoli o quien sea. Respeto mucho cuando un entrenador pierde su trabajo y contestar a una situación así es delicado. Yo quiero mucho el lugar que ocupo y respeto mucho el lugar que ocupan otros. Los partidos que nos esperan merecen mucha atención, mucho cuidado, mucha concentración. Veremos en el futuro".

Por otro lado, Berizzo se refirió a su posible renovación con el Celta y admitió que le gustaría seguir acumulando partidos en el banquillo celeste. "Quisiera saber por qué de parte del club debo quedarme o debo ser yo el entrenador. Tengo mis motivos, hay que cotejarlos con los del club. Me encantaría poder ser el entrenador que más partidos ha dirigido al Celta en la historia en Primera. Bueno, en cualquiera. Todos los partidos son iguales, claro que en Primera es más confortable. Es un dato que me ilusiona", indicó el 'Toto', que desligó el posible interés de otros clubes con su continuidad en Vigo: "Son dos situaciones diferentes dentro de una misma problemática. No tiene que ver quién me pretende con la respuesta de por qué debo quedarme aquí. En esta temporada no he tenido ofertas. En anteriores sí. Pero no tiene que ver con el pretendiente. Tiene que ver con la realidad que vivo diaria, con la ilusión que podemos generar nuevamente, con los objetivos de ir a más. Siempre creo que si uno no puede ir a más, ir a menos o permanecer estable no me agrada. Tiene que ver con eso, con evaluar in situ cuáles son nuestras posibilidades juntos, a dónde podemos apuntar. Si soy yo el indicado para seguir haciendo un Celta más grande y mejor".

Volviendo al encuentro ante el Barcelona, el técnico argentino aseguró que han preparado el duelo del Camp Nou sin pensar en el duelo europeo ante el Krasnodar. "Imaginamos un partido sin pensar en el posterior. Vamos a un campo fantástico. Nos vamos a probar contra los mejores futbolistas del mundo y siempre hemos imaginado poder vencerlos. Eso nos alienta en el plan de partido e iremos a hacer lo mismo en esta ocasión. Después pensaremos en lo que nos tocará el jueves", indicó Berizzo, que destacó la capacidad de recuperación de sus jugadores y la necesidad de jugar lejos del área de Sergio: "El equipo tendrá alguna variante, pero con la idea de hacer un gran despliegue físico porque confiamos en nuestra presión en un campo donde si imaginas defender durante mucho tiempo, equivocas el camino a mi entender. Espero un Barcelona tratando de adueñarse del balón, intentando imponer su fútbol desde su portero hasta su delantero centro. Debemos contener ese ataque sin perder la presión alta contra un equipo sensacional que eleva tu actuación en casos de que sea buena y te la castiga si es mala. Imaginamos el partido con mucha ilusión, con mucho combustible y con mucha agresividad mental para plantarse en ese campo y poder ganar", indicó. "El Barcelona es uno incómodo y otro, letal, si está cómodo. Nuestras energías tienen que estar puestas en incomodarlos todo el tiempo posible. Queremos jugar un partido lo más lejos posible de nuestro arco, encontrando ese quite que te haga correr hacia delante", concluyó Berizzo.n