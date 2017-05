"Tenemos la ilusión de sacar lo nuestro y que Bera Bera pinche"

Iba a ser una temporada de transición, pero a tres jornadas para al final de la competición, el Mecalia Atlético Guardés mantiene intactas sus posibilidades de conquistar su primer título de Liga. Colíder con 42 puntos, los mismos que el Bera Bera –al frente de la clasificación por el 'golaverage' particular–, al equipo de José Ignacio Prades le quedan tres partidos, dos de ellos en casa, ante rivales asequibles -Elche Mustang (9º), Canyamelar Valencia (8º) y Granollers (10º)–, mientras que las guipuzcoanas disputarán dos de sus tres encuentros a domicilio y uno de ellos, el de este fin de semana, en la pista del poderoso Rocasa Gran Canaria (3º).

Estela Doiro, capitana del Guardés, expresa el sentir de la plantilla en este tramo final de la campaña y asegura que "estamos con muchas ganas y con la ilusión de sacar lo nuestro y que Bera Bera pueda pinchar en algún partido. Hasta el último día estaremos peleando e intentando ganar cada encuentro".

Además de la visita al Rocasa, el líder recibirá en la siguiente jornada al Zuazo, cuarto, dos partidos en los que se puede decidir la competición porque además Bera Bera está notando las importantes bajas por lesión que ha acumulado en esta parte final del curso. "En teoría son los dos rivales más fuertes que le quedan al Bera Bera porque en la última jornada juega en León, pero hasta el final no se va a decidir nada porque incluso el Cleba (colista) puede darle algún susto. Lo que sí es verdad es que este fin de semana, que se enfrentan al Rocasa en Canarias, puede ser un partido vital de cara al título liguero, pero hasta el final, como digo, tendremos que seguir peleando pase lo que pase", apunta la central del Guardés.

Estela revela que la plantilla es consciente de la dificultad de hacerse con el título, pero no renuncia a nada. "Vemos que está complicado porque el Bera Bera es un equipo muy fuerte que ya está acostumbrado a este tipo de situaciones y las domina bien, pero nosotras estamos con ganas y con ilusión y todo se puede dar. Tenemos que hacer nuestro trabajo, seguir a lo nuestro e intentar no pinchar porque si no ganamos los tres partidos se disipan todas las esperanzas", advierte la capitana, que no cree que al equipo le vaya a afectar la presión en estas últimas jornadas: "Al final la presión no la tenemos nosotras, sino el Bera Bera, porque no dependemos de nosotras mismas. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos para llegar al final de la Liga igualadas y que luego sea lo que tenga que ser. Ojalá el Bera Bera pinche y podamos obtener el título".

El Guardés derrotó el pasado fin de semana al Aula Valladolid (28-30) en la salida más difícil que le quedaba, pero Doiro cree que los próximos rivales tampoco serán sencillos. "El Elche viene de hacer una Copa de la Reina bastante buena, en la que hizo frente al propio Bera Bera. Luego tenemos la salida a Valencia, que jugar fuera de casa siempre es peligroso, y por último tenemos aquí al Granollers, que ya nos lo puso bastante complicado en la Copa. Les ganamos por un gol y con una falta directa con el reloj parado. Son rivales que no están arriba en la tabla pero que no son fáciles tampoco", señala la capitana, que considera que el choque más complicado será el de este sábado: "El Elche nos puede dar problemas, porque Valencia ya no se juega nada y ante Granollers ya estará todo el pescado vendido. Pero los partidos hay que jugarlos". n