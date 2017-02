"Tenemos la capacidad de convertir momentos duros en energía positiva"

¿Cómo está anímicamente la plantilla tras las derrotas ante el Alavés y el Atlético?

Después del partido contra el Alavés, el vestuario estaba disgustado, pero creo que el fin de semana se demostró que este equipo tiene mucha garra, mucha entereza. Durante la mayor parte del partido ante el Atlético demostramos que somos un equipo que se recupera de los golpes duros. Reaccionamos y jugamos un muy buen partido. Lástima esos últimos minutos que nos hicieron perder, pero me quedo con la imagen que dio el equipo durante los 85 minutos anteriores. Se vio que si este equipo algo tiene es su capacidad de convertir momentos duros y difíciles en energía positiva para transformarlos y hacerlos ver en el campo. El domingo lo demostramos. Es cierto que nos remontaron en los últimos minutos, pero hay que quedarse con la imagen y el fútbol del equipo, que demostró que está recuperado.

¿Qué lectura han hecho de los últimos minutos en el Calderón?

En esos últimos minutos es cierto que tenemos que corregir cosas que no hicimos del todo bien, pero también hay que valorar que ellos estaban en casa, apretaron en los minutos finales y marcan un golazo que supone el 2-2. Después quizás sí tuvimos que ser más maduros y saber jugar de otra forma para que no ganasen y al menos sacar un punto, que también era importante, pero somos un equipo que se sobrepone a esas cosas, el jueves tenemos un partido importante y no vamos a mirar atrás sino adelante, como hacemos siempre.

Más allá de los errores que el Celta pudo cometer, da la impresión de que poco se puede hacer ante goles como el 1-1 de Torres y el 2-2 de Carrasco.

Está claro que son de esos goles que evidentemente te fastidia que te marquen, pero que una vez los analizas también hay que darle mérito al contrario. En este caso, dos grandes jugadores que metieron dos golazos. Pero ahora hay que mirar hacia delante, pensar en positivo siempre e intentar hacer un gran partido el jueves delante de nuestra afición para sacar un buen resultado.

¿Cómo afrontan la eliminatoria ante el Shakhtar y cómo influye lo sucedido contra el Alavés?

Este año llevamos ya muchas eliminatorias y siempre te ayudan. Cada partido y cada eliminatoria te ayudan a mirar de una forma diferente los siguientes. Somos conscientes de que la eliminatoria dura 180 minutos, que no se acaba en el primer partido, y es verdad que quizás la eliminatoria ante el Alavés nos enseñó, nos permitió aprender más para sacar adelante una eliminatoria tan complicada como la que empezamos el jueves.



¿Cree que el Celta fue demasiado precavido ante el Alavés, que renunció a su identidad o que le faltó valentía en la eliminatoria?

No creo que nos faltase valentía. Quizás en la primera parte en Balaídos no estuvimos finos con el balón, pero en la segunda tuvimos muchas ocasiones. Cuando el balón no quiere entrar, hay que pensar que el rival también juega, que a veces no estás acertado, que también pasa. Lo que es una lástima es que pase en un partido en el que te juegas la eliminación. Pero hay que analizar esos partidos para corregir errores, intentar sacar cosas buenas y a partir de ahí ser nosotros mismos contra el Shakhtar, que es lo más importante para nosotros. Si somos capaces de ser nosotros mismos y llevar el partido allí donde nos sentimos más cómodos, tendremos más opciones de ganar el partido y pasar la eliminatoria.



¿Qué opinión tiene del Shakhtar?

Creo que es uno de los rivales más difíciles que nos podían tocar. Es el único equipo que ganó todos los partidos de la fase de grupos y en los últimos años demostró ser un rival muy complicado para todos los equipos a los que se enfrentó en la Liga de Campeones. Para mí es uno de los mejores equipos de la competición, un equipo muy duro, y vamos a tener que ofrecer nuestra mejor versión para pasar la eliminatoria. Si estamos como debemos, tendremos muchas posibilidades de pasar esta eliminatoria.

¿Le beneficia al Celta que el Shakhtar lleve dos meses sin jugar un partido oficial?

Nunca se sabe. Es cierto que estar sin jugar partidos oficiales es diferente, porque no estás en una rutina como la nuestra este año, de jugar y competir cada tres días, pero están acostumbrados a eso. Hacen cada año lo mismo, llevan tiempo preparándose aquí al lado en Portugal, disputando partidos amistosos. Están acostumbrados a hacer este parón cada temporada y después afrontar competición europea. No creo que les pase factura.

¿Cómo condiciona la eliminatoria el hecho de empezar en casa y acabar fuera?

Prefería acabar en casa, pero hay que adaptarse. Al pasar como segundos de grupo sabíamos que iba a ser así y en este partido de ida tenemos que estar serios, intentar aprovechar las ocasiones y que ellos no hagan gol. Lo importante es marchar de aquí con la portería a cero y allí intentar hacer valer el resultado positivo de aquí.

Después de haber vivido como aficionado, durante su infancia, las eliminatorias europeas del Celta ante equipos como el Liverpool, la Juventus o el Benfica, ¿qué supone para usted tener la oportunidad de disputar una?

Es un reto más, un sueño más cumplido, después de ver cuando era un niño cómo aquel Celta hacía grandes gestas en Europa. Llegó el momento de competir ese día y ojalá podamos hacer grandes gestas como aquel Celta, podamos eliminar al Shakhtar y seguir en esta competición europea, que es lo que queremos todos. Después del esfuerzo que tuvimos que hacer el año pasado para clasificarnos, ahora queremos seguir adelante y pelearemos por ello el jueves.

En el plano personal, después de perder la titularidad, ha vuelto a jugar con regularidad tras la lesión de Rubén y ha respondido con grandes actuaciones en el último mes. ¿El rendimiento ofrecido le ha reforzado en el plano anímico?

Estoy contento y feliz de poder jugar, de poder ayudar al equipo en cada partido. Evidentemente, cuando juegas siempre es positivo, siempre te encuentras más a gusto, pero en lo único que pienso es en el trabajo del día a día, en ayudar al equipo lo máximo posible. Este es un grupo que funciona así, ésa es nuestra clave. Me estoy encontrando cómodo, a gusto, encantado de poder competir en todas las competiciones e intentaré seguir trabajando día a día para que así sea, para ponérselo difícil al míster. De eso se trata.